Antes del discurso de Milei, una fuerte suba en acciones y bonos forzó una nueva baja en el Riesgo País

A la espera de la palabra del presidente, Javier Milei, el mercado financiero registró una fuerte alza en acciones y bonos y esto último forzó una nueva caída del riesgo país que se ubicó en el nivel más desde que Mauricio Macri perdió las elecciones con Alberto Fernández en agosto de 2019.

Los títulos soberanos tuvieron subas superiores a 5% y dos de ellos ya cotizan por encima de los U$S 60, mientras que el referencial AL30D quedó a un paso de ese valor.

El GD30D subió hoy 3,3% y consolidó su precio en U$S 62,29, mientras que el AL29D mejoró 2,9% para quedar en U$S 62,45. Por su parte, el AL30D avanzó 4,3% y finalizó la rueda en U$S 59,90.

De esta forma, el Riesgo País perforó los 1.200 puntos básicos y se ubicó en 1.161 puntos. Esto implica que los inversores extranjeros comienzan a ver con mejores perspectivas el desempeño económico de la Argentina en los próximos meses.

Los 1.161 puntos son el valor más bajo desde el 12 de agosto de 2019, lunes posterior a la victoria de Fernández sobre Macri que provocó un desplome en el mercado local. Ese día el dólar saltó 19% y las acciones se desplomaron un 38%.

El viernes previo el riesgo país era del orden de los 880 puntos y pasado el acto eleccionario se disparó por encima de 1400 puntos.

Desde la asunción de Milei el indicador que elabora el Banco JP Morgan mostró una tendencia negativa que se acentuó en el arranque de la semana.

La señal que dejó la rueda financiera abrió conjeturas sobre el discurso que dará esta noche Milei dado que hay quienes especulan con un anuncio más fuerte que el superávit fiscal del primer trimestre.

A un ritmo similar, las acciones en la plaza porteña tuvieron un marcado rally alcista y el MERVAL avanzó 6,7%. En un panel muy positivo hubo subas fortísimas como Transportadora Gas del Norte (14%), Central Puerto (12,62%), Banco Superville (11,35%) e YPF (9%).

Lo mismo sucedió con los ADRs de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, donde se vieron avances de 12,6% en Banco Superville, 11,5% en Central Puerto, de 9,1% en Grupo Galicia y 9,7% en BBVA.

Al revés del resto de las variables el dólar “blue” tuvo una suba de $ 20 y cerró la jornada $1 005 para la compra y $ 1.035 para la venta.

Las opciones financieras tuvieron un comportamiento opuesto y tuvieron bajas. El MEP quedó en $ 1.013,98, casi $ 22 por debajo del paralelo. En tanto el Contado con Liquidación descendió a $ 1.057,63.

El volumen negociado en el mercado oficial alcanzó a U$S 578 millones, lo cual es un número significativo que empieza a mostrar un mayor interés de los exportadores por tomar las actuales condiciones.

En este contexto el Banco Central compró U$S 304 millones con lo cual en lo que va de abril adquirió U$S 2.900 millones. Desde la asunción de Javier Milei el Central ya incorporó U$S 14.270 millones. Las reservas brutas quedaron en U$S 29.906 millones.

Con este ritmo de compras varios informes señalan que el nivel de reservas de libre disponibilidad pasó a terreno positivo. Sin embargo, el cómputo está envuelto en una polémica ya que hay quienes consideran otros parámetros para el cálculo y sostienen que aún permanece en rojo.

En los mercados de futuros el dólar oficial se negoció a $ 913 a fin de mayo y a $ 951,5 a fin de junio, con leves caídas.

La performance de hoy despejó algunas dudas que se había generado a principios de la semana pasada a partir de una devaluación del real brasileño que podía afectar a la plaza local.