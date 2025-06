ANSES y Pensiones No Contributivas: qué hacer tras la auditoría de ANDIS para no perder el beneficio

Para acceder o mantener su Pensión No Contributiva por invalidez laboral. Se trata de un proceso de auditoría impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en coordinación con ANSES , que apunta a garantizar que este beneficio llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, bajo un nuevo sistema de evaluación.

Luego de asistir al turno asignado por ANDIS , los solicitantes deben cumplir con una serie de pasos obligatorios para no perder el derecho a la prestación. En esta nota, repasamos qué hacer , qué documentación enviar y cuáles son los plazos establecidos para completar el trámite de forma correcta.

Tras asistir a la cita médica establecida por ANDIS , el solicitante de la Pensión No Contributiva debe enviar de forma digital la documentación médica correspondiente. Según se detalló oficialmente, esta documentación debe incluir estudios vinculados a la incapacidad laboral, junto con cualquier otro material que se haya presentado durante la auditoría presencial.

Desde el organismo explicaron que “la documentación debe ser la más actual posible que tenga el beneficiario de la Pensión No Contributiva” , y aclararon que no es necesario presentar un nuevo Certificado Médico Oficial (CMO) ni el Certificado Único de Discapacidad (CUD) . Tampoco se exige que los estudios médicos sean realizados específicamente para la fecha del turno.

Qué pasa si no envío la documentación: consecuencias del incumplimiento

El envío de la documentación médica no es opcional. ANDIS estableció un plazo de 30 días desde realizada la auditoría para cumplir con este paso. Si el solicitante no remite la información requerida dentro de ese período, se considera un incumplimiento que puede tener consecuencias directas sobre el cobro de la Pensión No Contributiva.

En esos casos, ANSES puede suspender el pago del beneficio en los meses posteriores. Por eso es fundamental reunir la documentación en tiempo y forma, escanearla correctamente y enviarla por las vías digitales indicadas. Cumplir con estos requisitos es clave para no perder un ingreso esencial para quienes atraviesan una situación de invalidez laboral y no cuentan con otra cobertura.