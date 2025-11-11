11 de noviembre de 2025 - 09:20

ANSES confirmó los nuevos montos del SUAF para monotributistas y el calendario de pagos de noviembre

ANSES aplicó un aumento del 2,08% en las asignaciones del SUAF para monotributistas y publicó el calendario de pagos de noviembre de 2025.

Con la actualización de noviembre, las asignaciones familiares del SUAF tendrán un aumento.

Con la actualización de noviembre, las asignaciones familiares del SUAF tendrán un aumento.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

pensiones no contributivas: anses confirmo el pago y andis restituye beneficios suspendidos

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó el pago y ANDIS restituye beneficios suspendidos

Por Redacción Economía
Jóvenes y adultos pueden anotarse al Progresar Trabajo hasta el 30 de noviembre.

Becas Progresar: ANSES extiende la inscripción y confirma pagos de $35.000 para noviembre

Por Redacción Economía

Los importes se incrementaron un 2,08% conforme a la movilidad mensual establecida en la Resolución 339/2025, basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

El aumento rige de manera automática y no requiere trámite adicional. Las prestaciones alcanzadas incluyen la asignación por hijo, prenatal, ayuda escolar anual y asignación por hijo con discapacidad, cuyos montos varían según la categoría del monotributo.

Nuevos valores del SUAF para monotributistas según la categoría

De acuerdo con la Resolución 339/2025 de ANSES, los monotributistas que integran el régimen del SUAF recibirán las asignaciones actualizadas desde este mes. La medida impacta en todos los tramos de ingresos y garantiza la movilidad mensual de las prestaciones.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg

Los nuevos montos vigentes desde noviembre de 2025 son los siguientes:

  • Asignación prenatal y por hijo:

    • Categoría A: $59.851

    • Categoría B: $40.371

    • Categoría C: $24.418

    • Categorías D, E, F y G: $12.597

  • Asignación por hijo con discapacidad:

    • Categoría A: $194.873

    • Categoría B: $137.860

    • Categoría C: $87.007

    • Categorías D, E, F, G, H, I, J y K: $87.007

  • Ayuda escolar anual: $42.039 para todas las categorías.

  • Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: $42.039 para todas las categorías.

Además, ANSES recordó que los monotributistas no perciben el adicional por zona desfavorable, beneficio que solo se aplica a los trabajadores en relación de dependencia.

Calendario de pagos del SUAF en noviembre de 2025

ANSES comenzó este lunes con el cronograma de pagos del SUAF, que abarca todo noviembre y varía según la terminación del DNI de cada beneficiario. El organismo ajustó las fechas para coincidir con el fin de semana largo, garantizando la acreditación sin demoras.

Asignación por hijo del SUAF

  • 10 de noviembre: DNI terminados en 0

  • 11 de noviembre: DNI terminados en 1

  • 12 de noviembre: DNI terminados en 2

  • 13 de noviembre: DNI terminados en 3

  • 14 de noviembre: DNI terminados en 4

  • 17 de noviembre: DNI terminados en 5

  • 18 de noviembre: DNI terminados en 6

  • 19 de noviembre: DNI terminados en 7

  • 20 de noviembre: DNI terminados en 8

  • 25 de noviembre: DNI terminados en 9

Asignación prenatal y maternidad

  • 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

  • 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

  • 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

  • 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

  • 14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

El 12 de noviembre, ANSES también pagará las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio. En tanto, los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) con hijos a cargo recibirán las asignaciones familiares en la misma fecha, sin distinción por terminación de documento.

Por último, el ingreso familiar máximo para acceder a las asignaciones del SUAF quedó fijado en $4.907.218, mientras que el tope individual se estableció en $2.453.609. Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y montos en el portal Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó cuánto se cobra en noviembre según cada grupo familiar.

AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.485.893 en noviembre

Por Melisa Sbrocco
Cristina Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi.

Cristina Kirchner no podrá volver a cobrar la pensión de Néstor y Anses le exige devolver $1.000 millones

Por Redacción Política
ANSES publicó el calendario completo de pagos de noviembre para todas sus prestaciones sociales.

ANSES actualizó los haberes y montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones este noviembre 2025

Por Redacción Economía
El bono de $70.000 acompaña el aumento del 2,08% dispuesto para las prestaciones de noviembre.

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran en noviembre, cuánto se paga y qué pasa con las restituciones

Por Redacción Economía