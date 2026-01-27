27 de enero de 2026 - 09:18

ANSES confirmó el aumento febrero en las Asignaciones familiares: cuánto se cobra

ANSES aplicará desde febrero un aumento del 2,85% en las asignaciones familiares. El ajuste alcanza AUH, AUE, Ayuda Escolar y pagos únicos.

ANSES oficializó el aumento febrero en las asignaciones familiares tras el último dato de inflación del INDEC.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actualización impacta en prestaciones clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las asignaciones por hijo, prenatal, hijo con discapacidad y los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio, según quedó establecido en la Resolución 23/2026.

Aumento febrero de ANSES: cómo quedan las Asignaciones familiares

La ANSES confirmó que el aumento del 2,85% se aplicará a todas las prestaciones contempladas en la Ley 24.714, bajo el esquema de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Desde el organismo explicaron que el ajuste “replica el mismo porcentaje aplicado a jubilaciones y pensiones”, y alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM, así como a quienes perciben la AUH y la Asignación por Embarazo.

Con el incremento, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

  • Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

ANSES recordó que “el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida una vez presentada la libreta con los controles de salud”.

Asignaciones familiares por hijo y prenatal (valores generales):

  • IGF hasta $999.482: $64.554

  • Zonas diferenciales: pueden superar los $139.000 según región

Asignación por hijo con discapacidad:

  • Valor general: desde $93.844 hasta $210.186

  • Zonas 2, 3 y 4: montos superiores, con incrementos significativos según ubicación geográfica

Pagos únicos actualizados en febrero:

  • Asignación por nacimiento: $75.246

  • Asignación por adopción: $449.888

  • Asignación por matrimonio: $112.668

Topes de ingresos, Ayuda Escolar y a quiénes alcanza el aumento

La resolución también actualizó los límites de ingresos para acceder a las Asignaciones familiares. Según el Artículo 4°, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, el grupo completo queda excluido del cobro, aun cuando la suma total de ingresos no supere el tope máximo vigente.

En paralelo, la Ayuda Escolar Anual fue alcanzada por el aumento febrero y quedó fijada en:

  • Valor general: $42.039

  • Zonas diferenciales: hasta $83.797

Desde ANSES aclararon que este beneficio se paga de manera masiva en marzo y que su monto definitivo se ajusta una vez al año en esa fecha, conforme al régimen de movilidad.

El incremento del 2,85% impactará en los bolsillos de:

  • Trabajadores en relación de dependencia (sector público y privado)

  • Monotributistas

  • Jubilados y pensionados

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • Titulares de AUH y AUE

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

La actualización responde al Decreto 274/24, que estableció ajustes mensuales para jubilaciones y asignaciones en base al IPC del INDEC, con dos meses de rezago.

