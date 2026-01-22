ANSES: comienzan los pagos del fondo de desempleo en enero de 2026 con fechas y montos confirmados

ANSES activó el cronograma del fondo de desempleo de enero 2026, con fechas por DNI, montos actualizados y requisitos para cobrar el beneficio.

El beneficio se deposita a mes vencido y los montos se ajustan al salario mínimo, vital y móvil.

La ANSES activó el calendario de cobro del fondo de desempleo correspondiente a enero de 2026. El beneficio alcanza a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad y se paga según la terminación del DNI.

Además del cronograma, el organismo informó los montos mínimos y máximos vigentes este mes, los topes actualizados para el próximo período y los requisitos necesarios para acceder a la prestación.

ANSES pagos.jpg ANSES comenzó a pagar el fondo de desempleo a trabajadores despedidos sin causa o por finalización de contrato. Cuándo comienzan los pagos del fondo de desempleo de ANSES en enero Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social señalaron que los pagos del fondo de desempleo se realizan de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad. En ese marco, ANSES confirmó que el calendario de enero de 2026 es el siguiente:

Jueves 22 de enero de 2026: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 23 de enero de 2026: DNI terminados en 2 y 3

Lunes 26 de enero de 2026: DNI terminados en 4 y 5

Martes 27 de enero de 2026: DNI terminados en 6 y 7

Miércoles 28 de enero de 2026: DNI terminados en 8 y 9 Desde el organismo remarcaron que “ANSES hace el pago a mes vencido”, por lo que durante enero se acredita la cuota correspondiente a diciembre de 2025.

Montos, topes actualizados y requisitos para cobrar el fondo de desempleo El fondo de desempleo equivale al 75 % del mejor sueldo percibido en los seis meses previos al despido. No obstante, el beneficio cuenta con límites mínimos y máximos que se ajustan en función del salario mínimo, vital y móvil, establecidos en el 50% y 100% de ese haber.

Prestación de desempleo ANSES.jpg El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI y se extiende hasta fin de enero. Para los pagos que se realizan en enero de 2026, el monto mínimo a cobrar es de $167.400 y el máximo asciende a $334.800. Estos valores corresponden a la cuota de diciembre de 2025. Además, según la Resolución 9/2025, los topes que regirán para la cuota de enero, a pagarse en febrero, serán de $170.500 como mínimo y $341.000 como máximo. En cuanto a los requisitos, ANSES indicó que pueden acceder al beneficio quienes hayan perdido su empleo por causas no voluntarias, como despido sin justa causa o finalización de contrato. También es obligatorio presentar la documentación que acredite la desvinculación laboral y realizar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese. La gestión puede hacerse de manera online a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo.