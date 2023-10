¿Alquileres o estafas? Advierten sobre metodologías fuera de la Ley

Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios le advirtieron a Los Andes sobre una nueva metodología de estafas que tiene como objetivo a las personas interesadas en alquilar una vivienda, ¿qué es el cupo de reserva?

En resumen, los estafadores captan a las personas en redes sociales con imágenes falsas de alquileres a precios bajos, luego les piden un “cupo de reserva”, aduciendo motivos de seguridad, antes de mostrarles la propiedad. Una vez que la persona deposita el dinero, estos desaparecen, dejando al interesado en alquilar sin ninguna opción para reclamar, porque la oferta en realidad nunca existió.

Es que, los estafadores publican viviendas en alquiler con precios bajos, y con fotos hermosas. Las fotos no son más que descargas de internet y en realidad ellos no administran ninguna propiedad.

Para evitar esto, desde la entidad advierten que es importante corroborar que la persona con la que se está tramitando el alquiler de una propiedad sea un corredor matriculado.

En el mes de agosto, el Suprema Corte de Justicia debió intervenir en un caso en el que se le había cancelado la inscripción en la matrícula profesional como corredor público inmobiliario a Néstor. A. G, por “haber facilitado, encubierto y posibilitado el ejercicio ilegal de la profesión a terceros no matriculados (denominados agentes inmobiliarios de la firma “Remax Chacras”).

Néstor A. G. apeló la cancelación de su matrícula, que había sido dictada por el Tribunal de Ética y Disciplina, y la Suprema Corte hizo lugar, pero de manera parcial, porque aunque no se le canceló la matrícula, sí se le impuso la multa “máxima legal”.

Es que, se pudo verificar " la realización de actos de corretaje inmobiliario por parte de personas no matriculadas debidamente en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, haciendo uso del nombre y matricula profesional del corredor (...) surgiendo de la prueba analizada que el recurrente ha facilitado, posibilitado y encubierto el ejercicio del corretaje inmobiliario por parte de dichas personas, denominados “agentes inmobiliarios”, no habilitados para el ejercicio profesional en virtud de no poseer la matrícula correspondiente”.

“Cabe recordar que el ejercicio de la profesión de Corredor Público Inmobiliario en la Provincia requiere la previa inscripción en la matrícula del Colegio y que el articulo 12 bis de la norma, incorporado por la Ley 7622, dispone que deberán matricularse en forma obligatoria para ejercer la profesión de corredor inmobiliario todas aquellas personas físicas que exhiban carteles en la vía pública, publiciten de cualquier forma propiedades inmuebles de ter#ceros, sea por la prensa escrita, oral o televisiva, publiquen en páginas web o dirección de mail, teléfonos, direcciones, y cualquier otra manifestación de#mostrativa del desempeño de corredor inmobiliario y/o comisionista, que también deberán matricularse en el Colegio las personas fisicas que realicen trámites administrativos por cuenta de terceros en forma habitual relacionados a inmuebles para venta, alquiler, comodato, ya sea en sede municipal, provincial o nacional”, se aclara según el expediente 2022-07299171-.

Lo mismo sucedió en el caso de Pedro M. y Jorgelina B., ambos corredores que trabajaron con “agentes inmobiliarios” de Real Estate New Generation, y que para ello, les habrían prestdo sus matrículas profesionales.

Sus matrículas también fueron cacneladas por el Tribunal de Ética, que consideró que haber tenido “agentes” que actuaban de forma independiente, pero amparados por los “matriculados” para ejercer actos de “corretaje inmobiliario”, constituyó una “conducta violatoria del Estatuto que rige el corretaje”.

Al igual que en el caso de Néstor G. la Suprema Corte hizo lugar parcialmente al recurso de apelación, interpuesto por Real Estate New Generation S.A, Pedro M y Jorgelina B., en la medida en que se “morigeró” la sanción de cancelación de matrícula, pero se elevó una multa “al máximo legal”.

Ya sea por estos casos, o por las posibles estafas (como se señaló en el principio de la nota), es que desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios insisten en que “el título de agente inmobiliario no existe”, y si una persona está trabajando con un corredor matriculado, puede encontrar su nombre en el sitio web: www.ccpim.com.ar/colegiados.

