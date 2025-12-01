Aire acondicionado por menos de $600.000: ofertas de Black Friday con descuento del 40%

El Black Friday se extendió en algunas marcas para quienes buscan comprar un aire acondicionado sin superar los $600.000 . Las principales cadenas de electrodomésticos adelantaron promociones y pusieron en liquidación equipos con rebajas que alcanzan el 40%, una oportunidad relevante para renovar o sumar climatización de cara al verano.

Las marcas presentaron modelos split y portátiles con funciones de frío/calor , distintas categorías de eficiencia energética y opciones nacionales e importadas. Entre las propuestas aparecen versiones con deshumidificación, modo sueño, temporizador, conexión Wi-Fi y rangos de consumo detallados en cada ficha técnica.

Entre las ofertas destacadas aparece el Aire Acondicionado Split Frío/Calor Hisense , disponible en Frávega a $559.999 . Este equipo, modelo AS09HR4SYRKG00N , de origen argentino, funciona con gas R410A y cuenta con eficiencia energética A en modo frío. Incorpora función deshumidificación, timer y modo sueño.

La unidad interior mide 260 mm de alto , 890 mm de ancho y 203 mm de profundidad , con un peso de 9 kg . La unidad exterior alcanza 482 mm de alto , 660 mm de ancho y 240 mm de profundidad , con un peso de 27 kg . Incluye control remoto y está preparado para operar tanto en verano como en invierno.

Otra alternativa es el Aire Split Electra , ofrecido por Megatone a $511.999 . Su modelo ENTRDO26TC , también fabricado en Argentina, ofrece 2.236 frigorías , potencia de 2,6 kW , clase energética A+ en frío y B en calor , consumo anual entre 380 y 390 kWh , y un coeficiente de rendimiento de 3,63 W/W en frío y 3,46 W/W en calor.

Opera con ventilador de flujo transversal, caudal de aire entre 470 y 500 m³/h y un nivel de ruido interior de 42 dB. La unidad interior mide 777 x 250 x 205 mm y pesa 8 kg; la exterior tiene 660 x 225 x 450 mm y pesa 24 kg. Usa refrigerante R410A con una carga estándar de 570 gramos, admite tuberías de hasta 15 metros y trae control remoto, válvula de expansión y certificación de eficiencia energética IQC MEE4713-89.

image

Dentro de los modelos portátiles aparece el Sansei Frío/Calor, vendido por Newsan a $449.999. Su modelo SAP26HC9AN, fabricado en China, ofrece 2279 frigorías, modo frío/calor, control remoto multifunción y kit de instalación incluido. El equipo no requiere drenaje, es fácil de montar y cuenta con temporizador, función sueño y deshumidificación. Su panel es de color negro, tiene pantalla digital y funciona a 220V.

image

Cómo elegir un aire acondicionado según la etiqueta de eficiencia

La etiqueta de eficiencia energética es un dato central al momento de decidir una compra, ya que determina cuánto consumo eléctrico tendrá el equipo a lo largo de su vida útil.

Este indicador clasifica desde A+++ hasta D, permitiendo identificar qué modelos aprovechan mejor la energía. Los equipos ubicados en las categorías superiores consumen menos electricidad para generar la misma cantidad de frío, lo que se traduce en facturas más bajas y un uso más sostenible. Además, la etiqueta detalla el nivel de eficiencia en modo calefacción, el nivel de ruido y otros parámetros técnicos que inciden en la experiencia diaria.