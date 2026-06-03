El Centro lanza una gran promo por el Día del Padre: Cómo será

Con el objetivo de fomentar el consumo en los negocios locales y celebrar el Día del Padre , la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) puso en marcha una campaña para atraer a los mendocinos.

De este modo, premiará a quienes realicen compras en los comercios del Centro y elijan allí su regalo para papá. La iniciativa se desarrollará a partir de la semana próxima y, entre el 1 y el 30 de junio los clientes podrán participar por importantes premios. Entre ellos se destacan voucher de regalo de $300.000, una moto y otros premios más.

Para formar parte de los sorteos, la Cecitys informó que los consumidores deberán realizar una compra en alguno de los locales adheridos, escanear el código QR disponible en el comercio y cargar el comprobante correspondiente.

Desde la Cámara empresaria del Centro de la Ciudad destacaron que la propuesta busca incentivar las ventas en una fecha clave para el sector comercial como es el Día del Padre . Del mismo modo, busca reconocer a los vecinos y visitantes que eligen realizar sus compras en los negocios del centro mendocino.

La entidad invitó a toda la comunidad a sumarse a la campaña y aprovechar la oportunidad de participar por los premios. Se trata, por otra parte, de una manera de apoyar al comercio local, considerado un motor fundamental para la actividad económica y el empleo.

Los comerciantes toman el Día del Padre como una fecha clave debido a que marca un semestre de otro. Esto en un contexto de cierre de locales en el Centro, fuerte avance de la informalidad y dificultades financieras de los pequeños y medianos comercios.

El Índice de Ventas Minoristas Pyme de CAME correspondiente a mayo todavía no se publica. Sin embargo, la tendencia de 2026 muestra caidas en las ventas. Los últimos datos de esta entidad mostraron una caída interanual del 3,2% en abril y acumularon un retroceso del 3,5% en el cuatrimestre