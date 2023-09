Acordaron subas de 25% en motos y electrodomésticos incluidos en Precios Justos

El ministro de Economía Sergio Massa acordó con el sector de fabricantes de motos, artículos de electrónica y electrodomésticos un suba del 25% para aquellos productos incluidos en el programa Precios Justos. Se trata de un aumento que tiene como objetivo compensar el congelamiento previo a las PASO y que es el único que podrán aplicar hasta el 31 de octubre. En cambio, aún no logra que todas las empresas de la industria de consumo masivo acepten el 5% de aumento mensual establecido por el Gobierno.

El mes pasado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió un comunicado en el que expresaban que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial. Y resaltan que “acatar una imposición gubernamental no es acuerdo voluntario en materia de precios”.

Y si bien el lunes se publicó en el Boletín Oficial la resolución de AFIP que reglamenta los beneficios fiscales e impositivos a los que podrán acceder las empresas adheridas a Precios Justos, Clarín señala que las productoras de alimentos, bebidas, tocador y limpieza los consideran insuficientes y poco claros. Aunque no tienen una posición unificada, hay empresas que reclaman un ajuste mayor o que les permitan retirar del programa “los productos con rentabilidad negativa”.

Precios Justos Motos

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que cerraron acuerdos de palabra con 421 empresas de 11 sectores -entre ellos, bicicletas, calzado, celulares, hogar y construcción, indumentaria, insumos difundidos, línea blanca y motos-, pero reconocen que hasta ahora firmaron sólo 202.

Las mayores resistencias se concentran en la industria de consumo masivo, en la que coexisten multinacionales (Coca-Cola, Quilmes, Pepsico, Unilever, Procter & Gamble), grupos nacionales (Arcor, Molinos, La Serenísima), grandes cadenas de supermercados (Carrefour, Cencosud, Changomás, Coto), mayoristas, distribuidores y proveedores.

Después de que la devaluación del 20% el día posterior a las PASO generara incrementos de precios en todos los sectores, con lo que se anticipa que la inflación de agosto estará en el 11% como mínimo, Massa implementó una serie de medidas para contener el impacto en el poder adquisitivo de los argentinos. Así, estableció el congelamiento de combustibles, prepagas, medicamentos, transporte público en la región metropolitana y en el tipo de cambio oficial, que aseguran se mantendrá en $350 hasta fines de octubre.

El motivo por el que el Gobierno autorizó un aumento mayor a los bienes durables y semi durables es que tenían los precios congelados desde fines de mayo. Por otra parte, las automotrices también participarán de Precios Justos con un modelo por marca cuyo valor permanecerá invariables por dos meses.