Aconcagua Energía reestructura su deuda y espera por un nuevo inversor

A saber: en las áreas de Chañares Herrados y PPC Oriental, la compañía había comprometido una inversión de US$ 28,6 millones, pero terminó desembolsando más de US$ 34 millones. En Atuel Norte, se comprometieron US$ 2 millones y se ejecutaron US$ 2,1 millones. Sin embargo, el mayor diferencial se registró en Confluencia Sur, donde frente a un compromiso de US$ 1,9 millones, la inversión efectivamente realizada alcanzó los US$ 9,7 millones.