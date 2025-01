Otra empresa quiere avanzar en la exploración del petróleo no convencional en Mendoza

Petróleo: deberán invertir US$ 73 millones en las áreas maduras que vencen en 2026 y 2027

Uno de ellos es que la empresa Aconcagua Energía, cuando ganó la licitación de la concesión de Payún Oeste, un área que llevaba una década inactiva, no sólo comprometió una inversión de US$ 8 millones, de los que US$ 7 millones se concretarán en los primeros 5 años, sino que ofreció “colaborar en el ‘desrisqueo’ de la porción de Vaca Muerta que se encuentra en ese lugar”.