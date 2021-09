A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Aunque venía de varias jornadas tranquilas y el ritmo de suba se había moderado en agosto, en la previa electoral la cotización del dólar blue empezó a trepar. Ayer, subió $3,50 y se ubicó en los $187 en los que cotiza hoy para la venta. Se trata del valor más alto en lo que va del año y desde octubre de 2020, cuando llegó a los $195.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar paralelo se mantiene en ascenso, con una suba del 3,26% con respecto al valor inicial, de $181 para la venta el viernes pasado. En tanto, en lo que va de 2021, su cotización ya subido 11,9%, ya que comenzó con un valor de $166 y durante los tres primeros meses registró caídas, hasta llegar al mínimo de $139 a principios de abril. Pero desde entonces fue aumentando $9 en abril (6,4%), $7 en mayo (4,7%), $11 en junio (7%), y $12,50 en julio (7,4%), para frenarse a una suba de apenas $1 en agosto (0,6%).

Por su parte, el dólar turista, ahorro o solidario, cotiza a $170,76. Este valor surge de sumarle un 30% por el impuesto PAIS y un 35% de anticipo al pago de impuesto a las Ganancias al valor oficial, que hoy es $103,47 en promedio para la venta. Como contraparte a lo que sucede con el blue, los dólares financieros muestran un descenso, producto de la intervención del Banco Central: el Contado con Liquidación (CCL) bajó 0,3% (52 centavos) a $170,82 y el MEP cayó en el mismo 0,3%, a $170,68.

El cotizado euro

Por la poca oferta de euros desde el año pasado, el valor de esta moneda en el mercado paralelo es amplio y, en Buenos Aires, refleja El Cronista, se cotiza entre los $227 y los $332. Es que estos billetes llegaban a la Argentina cuando los traían los turistas europeos, pero con el cierre de las fronteras, este ingreso se frenó.

Si bien quien tiene euros los cuida y los hace valer, porque no están entrando más, también es cierto que la demanda no es tan elevada, por lo que vender los billetes puede no resultar tan sencillo. Pero los arbolitos anticipan que, en cuanto los extranjeros puedan empezar a entrar al país, habría más disponibilidad de estos billetes y la brecha podría ser menor. El euro oficial cotiza hoy a $119 para la venta en promedio y para la compra el valor es $112.