El dólar alcanzó su valor más alto en cinco meses y acumuló un alza de casi 4% en junio

Ante una demanda más firme de empresas y ahorristas , esta semana se ratificó la tendencia alcista para el dólar . Esta suba fue convalidada por el Banco Central con sus intervenciones en la plaza spot.

El consumo no frena su caída: el primer cuatrimestre cerró en rojo para súpers, mayoristas y shoppings

Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo por el feriado nacional

Este viernes (feriado en los EEUU) la presión cambiaria se acentuó con una reducción de la oferta en unos USD 160 millones respecto del jueves.

Con USD 408,1millones operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de diez pesos ( 0,7%), a 1.461 pesos. En la semana el tipo de cambio mayorista subió 33 pesos (+2,3%), muy por encima de la baja de 12,50 pesos registrada en la semana anterior.

En lo que va de junio, el tipo de cambio oficial acumula un incremento de 53 pesos o un 3,8% que superará holgadamente a la inflación.

El dólar mayorista anotó su precio más alto desde el 12 de enero ($1.467,50) , cinco meses atrás, y este viernes volvió a quedar positivo respecto del cierre de 2025 ($1.455).

El Banco Central informó un techo para su régimen de bandas cambiaria en los $1.790, cifra que deja al dólar mayorista a 330 pesos o 22,6% de ese límite de flotación, un margen todavía muy amplio para profundizar las compras de contado de la entidad sin comprometer el esquema oficial.

El dólar al público finalizó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación en su cuarta suba consecutiva. En la última semana el billete sumó 30 pesos o 2,1%, a la vez que en el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.

El precio del dólar en el mercado paralelo recortó cinco pesos (0,3%), a $1.480 para la venta, después de haber alcanzado el jueves su nivel más alto desde el 28 de enero, en los 1.485 pesos. En el transcurso de junio el blue gana 50 pesos o 3,5 por ciento.

En cuanto a los negocios de dólar futuro, todos los contratos estuvieron negociados con alas en un rango de 0,4% a 0,9%.