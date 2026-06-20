Avanza la inteligencia artificial en el e-commerce argentino: ya la utilizan 6 de cada 10 empresas

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad operativa dentro del comercio electrónico en Argentina.

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Según el más reciente Estudio Anual de Comercio Electrónico , elaborado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en conjunto con Kantar Insights, el 62% de las empresas socias ya aplica esta tecnología en alguna instancia de su negocio.

La implementación de la IA no es uniforme, sino que se concentra en áreas estratégicas que impactan directamente en las ventas. El uso más frecuente se encuentra en marketing y publicidad (42%) , seguido por la personalización y UX (27%) y la automatización de tareas (27%) . En menor medida, las empresas también exploran su uso para el desarrollo de productos (16%), el análisis avanzado de datos (10%) y la optimización operativa (7%).

Sobre este fenómeno, Andrés Zaied , presidente de la CACE, destacó: “La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta concreta de competitividad. Las empresas que la incorporan están logrando optimizar procesos, reducir tiempos operativos y mejorar la experiencia de sus clientes” .

A pesar del avance, el camino hacia la digitalización total enfrenta obstáculos significativos. Para las empresas que aún no han dado el salto hacia la IA, la principal razón es el desconocimiento sobre sus aplicaciones (52%) , seguido por la falta de tiempo y recursos financieros (42%).

Incluso aquellas organizaciones que ya han adoptado herramientas de IA reportan dificultades persistentes. Entre ellas destacan:

Falta de conocimiento técnico (51%) .

. Resistencia al cambio dentro de la cultura organizacional (33%).

dentro de la cultura organizacional (33%). Calidad y disponibilidad de datos (32%) .

. Dificultad para medir el retorno de la inversión (ROI) (24%).

Un nuevo perfil de consumidor

El estudio también pone el foco en el cambio de hábitos del lado de la demanda. Si bien los buscadores web (40%) y los marketplaces (23%) siguen liderando las consultas previas a la compra, un 7% de los usuarios ya utiliza agentes de IA para obtener información antes de decidir un consumo.

Este cambio es impulsado por segmentos más jóvenes que consultan redes sociales, foros y reseñas, configurando un usuario cada vez más apoyado en la tecnología para tomar decisiones informadas.

Respecto al futuro del sector, Zaied concluyó: “Todavía existen barreras vinculadas al conocimiento y a la gestión del cambio dentro de las organizaciones, pero la tendencia es clara. La IA ya forma parte de la agenda estratégica de las empresas de comercio electrónico y tendrá un rol cada vez más relevante en la forma en que se venden y compran productos y servicios online”.