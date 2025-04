Vóley: Mendoza se prepara para el nacional sub 18 que se hará en Posadas

Vóley . Hablar de Montaruli es hablar de un apellido incrustado en la rica historia del vóley mendocino. En esta oportunidad dialogamos con Francisco el joven entrenador que está a cargo del seleccionado mendocino, que disputará, a principios de mayo, un nacional para selecciones en la categoría sub 18 en la ciudad de Posadas, Misiones.

Por mi familia, mi mama fue jugadora, mi tío jugó en Italia y estuvo en mundiales, llevo el vóley en la sangre. Jugué 16 años en Regatas y en Ferro. Después me dedique a ser entrenador. Trabajé en Regatas en menores un año. Luego pasé a Leonardo Murialdo tres años en la primera femenino y también en categorías de bases. En la actualidad estoy en el equipo sub 16 y 18 femeninos del General san Martin y el sub 18 masculino de Regatas.