Una historia con mucha polémica en el vóley femenino de Brasil

"Hay cosas que no puedo hacer, como caerme boca abajo, pero fuera de eso todo sigue igual", dijo la capitana del conjunto carioca.

Al enterarse de su embarazo la jugadora de voleibol de 35 años continuó con sus entrenamientos, se realizó estudios para saber si podía seguir jugando y las precauciones que debía tomar por su bebé y por ella. “Tan pronto como supe que estaba embarazada, fui al médico y estoy en seguimiento. Me dijo: ‘Si estás bien y saludable, adelante’”, remarcó.

gravida tres.png El instragram de la "Pri" explotó con reacciones a favor y en contra Internet

Por lo tanto, resolvió seguir jugando. “Como ya hace mucho tiempo que practico deporte, no es algo que haya empezado ahora, durante el embarazo. Si estás sano, vamos”, recordó.

A Heldes se la vio con el vientre bastante crecido en el choque ante Sesi Bauru y la jugadora confirmó en diálogo con Globo Esporte que está a "una semana de completar los seis meses de embarazo". Esto por su relación con el basquetbolista brasileño Wesley Castro, quienes esperan la llegada de su hijo Emanuel para julio.

Explicaciones extrañas

La capitana del Fluminense detalló que el embarazo le sirve y mucho para poder concentrarse en el campo de juego. "Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, bromeando; esto me ayuda a no preocuparme, a no dejar de realizar los movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho”, esgrimió.

Desde el primer momento contó con el apoyo de su familia y de sus compañeras de equipo. "Estoy saludable, así que vamos", apuntó la jugadora de voleibol con mucho entusiasmo.

Tras el revuelo que generó la imagen de Priscila Heldes con su vientre por los cinco meses de embarazo, la misma jugadora publicó una carta en su cuenta de instagram por esto.

"Cada embarazo es único, pero si hay algo que compartimos durante este proceso es el descubrimiento de una fuente increíble dentro de nosotros", inició la jugadora.

planetavoley_490760593_18265044673274692_7126130616093009343_n.jpg La jugadora de la polémica Internet

"Hay dudas, soledad, cansancio, pero cada vez que piensas que no podrás, sales y te superas como si lo hubieras hecho toda la vida. Cada cambio en mi cuerpo, cada desarrollo de mi hijo, me doy cuenta de lo maravilloso que es Dios y cómo cuida cada detalle", agregó.

"No soy la primera que sigue trabajando durante el embarazo, ni seré la última, y eso es maravilloso. Que tú, Mujer, nunca olvides que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas y puedes lograr cosas increíbles", concluyó la capitana del Fluminense.