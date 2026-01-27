Video: la furia de Coco Gauff en el Australian Open al destruir su raqueta

TENIS. La número 3 del ranking cayó 6-1 y 6-2 frente a Elina Svitolina (12), y mientras se retiraba al vestuario, dejó salir toda su frustración. Video.

Además, lanzó un fuerte cuestionamiento para la organización del torneo: "Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras. Pensé que no iba a haber, pero evidentemente sí. Quizás se puedan tener algunas conversaciones porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario".

Lo cierto es que Gauff estuvo muy lejos de su mejor versión. Apenas conectó tres tiros ganadores frente a los 12 de Svitolina, además de que encadenó 45 errores en total, sumando los forzados y los no forzados, contra 28 de su rival.

image La furia de Coco Gauff en el Australian Open: perdió en menos de una hora y destrozó su raqueta. Gentileza. Por otro lado, no es la primera vez que se la ve mostrando su frustración. En 2024, rompió en llanto en plena semifinal de Roland Garros ante Iga Swiatek por una decisión de la umpire, quien decidió quitarle un punto. Ante esto, la estadounidense discutió pero no logró que la jueza revierta su decisión por lo que se sentó y lloró, ante la atónita mirada de los espectadores y de su contrincante. Finalmente, perdió 6-2 y 6-4 aquel encuentro.