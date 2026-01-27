27 de enero de 2026 - 17:41

Video: la furia de Coco Gauff en el Australian Open al destruir su raqueta

TENIS. La número 3 del ranking cayó 6-1 y 6-2 frente a Elina Svitolina (12), y mientras se retiraba al vestuario, dejó salir toda su frustración. Video.

Frustrada, Coco Gauff rompe su raqueta por la derrota en 59 minutos en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Frustrada, Coco Gauff rompe su raqueta por la derrota en 59 minutos en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La número 3 del ranking de la WTA cayó 6-1 y 6-2 frente a Elina Svitolina, preclasificada número 12, y mientras se retiraba al vestuario, dejó salir toda su frustración. Posteriormente, dio sus explicaciones sobre lo que hizo en conferencia de prensa: "Me conozco a mí misma y cuando estoy tan enojada, no quiero pagarlo con mi equipo porque no se lo merecen. Intento no destrozar raquetas en público para no dar un mal ejemplo a los jóvenes, pero necesitaba desahogarme para no pagar mi irritación con los demás".

Leé además

Utilizó imágenes de famosos para dar consejos sobre el peligro de las estafas y desinformación por el uso de la IA. 

Advierte sobre los peligros de la desinformación creada con IA y lo hace con un video impactante

Por Redacción
Se viralizó un nuevo video que podría cambiar el rumbo de la causa de la abogada detenida en Brasil. 

Abogada detenida en Brasil: se filtró un nuevo video que podría complicar la situación de los empleados del bar

Por Redacción Sociedad

Video: la furia de Coco Gauff en el Australian Open al destuir su raqueta

Embed

Además, lanzó un fuerte cuestionamiento para la organización del torneo: "Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras. Pensé que no iba a haber, pero evidentemente sí. Quizás se puedan tener algunas conversaciones porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario".

image
La furia de Coco Gauff en el Australian Open: perdi&oacute; en menos de una hora y destroz&oacute; su raqueta.

La furia de Coco Gauff en el Australian Open: perdió en menos de una hora y destrozó su raqueta.

Por otro lado, no es la primera vez que se la ve mostrando su frustración. En 2024, rompió en llanto en plena semifinal de Roland Garros ante Iga Swiatek por una decisión de la umpire, quien decidió quitarle un punto. Ante esto, la estadounidense discutió pero no logró que la jueza revierta su decisión por lo que se sentó y lloró, ante la atónita mirada de los espectadores y de su contrincante. Finalmente, perdió 6-2 y 6-4 aquel encuentro.

Algo similar pasó en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Misma superficie, misma decisión polémica, mismo altercado con el juez de silla, que nuevamente no cambió de opinión y mismo desenlace: llanto y derrota contra la croata Donna Vekic 7-6 y 6-2.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leandro Barrera, refuerzo del Atlético Club San Martín

El Atlético Club San Martín presentó nuevos refuerzos para el Torneo Federal A

Por Emanuel Cenci
Rugby. Uno de los pilares de Los Pumas 7 es Matteo Graziano

Rugby: Argentina encarará partidos en el marco del circuito de seven este fin de semana

Boca Juniors visitará nuevamente a Estudiantes de La Plata en los dos últimos meses. 

Boca y una vista de riesgo a Estudiantes de La Plata: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Por Redacción Deportes
Nuevo destino para Pol Fernández luego de su paso frustrado por Godoy Cruz.

Sorpresa: Pol Fernández fue anunciado en un equipo que tiene a un campeón del mundo entre sus jugadores

Por Redacción Deportes