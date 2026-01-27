Video: la furia de Coco Gauff en el Australian Open al destruir su raqueta

Además, lanzó un fuerte cuestionamiento para la organización del torneo: "Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras. Pensé que no iba a haber, pero evidentemente sí. Quizás se puedan tener algunas conversaciones porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario".
Por otro lado, no es la primera vez que se la ve mostrando su frustración. En 2024, rompió en llanto en plena semifinal de Roland Garros ante Iga Swiatek por una decisión de la umpire, quien decidió quitarle un punto. Ante esto, la estadounidense discutió pero no logró que la jueza revierta su decisión por lo que se sentó y lloró, ante la atónita mirada de los espectadores y de su contrincante. Finalmente, perdió 6-2 y 6-4 aquel encuentro.
Algo similar pasó en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Misma superficie, misma decisión polémica, mismo altercado con el juez de silla, que nuevamente no cambió de opinión y mismo desenlace: llanto y derrota contra la croata Donna Vekic 7-6 y 6-2.