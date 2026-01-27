27 de enero de 2026 - 00:35

Vergüenza en la Serie A: un hincha inglés burló la seguridad del Atalanta al descubrir su insólita contraseña

Un hincha inglés reveló la vergonzosa falla en el sistema del Atalanta, que no tuvo en cuenta que usar datos públicos como claves es un riesgo.

Burlaron la seguridad del estadio de la Atalanta de la Serie A.

Por Francisco Moreno

Un video de TikTok puso en evidencia la vulnerabilidad de un gigante de la Serie A. Un hincha inglés logró burlar la seguridad del estadio del Atalanta simplemente adivinando un código numérico previsible. Este descuido, que parece sacado de una comedia, obliga a los clubes de la Liga de Campeones a revisar sus protocolos de inmediato.

Por Redacción Deportes

La escena ocurrió en el New Balance Arena, un estadio con capacidad para más de 23.000 personas. Mientras el club disfruta de su gran presente deportivo tras vencer al Parma, un video de apenas 39 segundos desnudó una falla operativa que compromete la seguridad de sus instalaciones de manera insólita.

El usuario de TikTok Stanley_2110 compartió las imágenes del acceso no autorizado al estadio. El método para ingresar fue casi ridículo: adivinar correctamente el código de la puerta de seguridad del recinto. Al acercarse a la entrada por donde ingresa el autobús del equipo, el fanático simplemente probó con una asociación básica de fechas.

image

El código más obvio del mundo deportivo

El club Atalanta fue fundado el 17 de octubre de 1907. Este dato no es un secreto; de hecho, el año aparece en el escudo del equipo ubicado en la misma puerta y en grandes pancartas alrededor del estadio. El hincha tecleó "1907" en el panel numérico y la puerta se abrió instantáneamente, dándole paso libre a las entrañas del club.

El video muestra al hombre riéndose de la extrema facilidad con la que burló el sistema. "Seguridad de primer nivel, eso", comenta con ironía mientras la cámara capta la vista del estadio vacío y el acceso directo a la zona del transporte del equipo. El seguidor recorrió el interior del New Balance Arena sin que nadie lo interceptara, grabando incluso el campo de juego con las montañas de fondo.

Embed

Consecuencias inmediatas para la seguridad en estadios

Este incidente, donde un desconocido accedió a zonas restringidas expone riesgos operativos reales, especialmente para un conjunto que disputa torneos internacionales.

Aunque el protagonista del video decidió compartir su hallazgo públicamente para llamar la atención sobre la falla en lugar de causar daños, la advertencia para los responsables del club es clara. El Atalanta tiene programados partidos decisivos en el corto plazo, incluyendo un cruce de cuartos de final de la Coppa Italia contra la Juventus, por lo que es seguro que las medidas de seguridad y los códigos deberán cambiarse de inmediato.

El error cometido por los responsables del club italiano es el mismo que cometen muchos particulares a diario. Usar fechas de fundación, de nacimiento o secuencias simples como "1234" para proteger pertenencias es una invitación al acceso no autorizado.

