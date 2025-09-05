5 de septiembre de 2025 - 19:19

Vélez Sarsfield y Central Córdoba disputan la Supercopa Argentina: hora, TV, formaciones

En el marco de la definición de la Supercopa Argentina, Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero chocan en Rosario.

Vélez Sarsfield y Central Córdoba se cruzaron en la final de la Copa Argentina 2024

Vélez Sarsfield, protagonista en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, enfrentará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la final de la Supercopa Argentina. El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito desde las 16 horas, con el arbitraje de Facundo Tello.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Fortín vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Vélez Sarsfield quiere levantar otro trofeo

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina, siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el Ferroviario es escolta a un punto del líder Barracas Central.

Cabe destacar que Vélez se ganó el derecho de participar de este encuentro tras consagrarse campeón del torneo doméstico argentino en 2024, mientras que Central Córdoba obtuvo el boleto tras ganar la Copa Argentina 2024, justamente en una definición disputada ante el Fortín.

Probables formaciones de Vélez Sarsfield - Central Córdoba:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 16

TV: ESPN / Disney+

Minuto a minuto y estadísticas:

