Un partido, dos sueños: Costa de Marfil y Noruega por un lugar en la historia: hora, formaciones y por donde verlo

En el Estadio de Dallas, ambos seleccionados jugarán un duelo sin margen de error. Uno quiere seguir soñando por primera vez en su historia, el otro busca romper su techo mundialista.

En Dallas, africanos y europeos se enfrentan en un cruce eliminatorio con historias opuestas y un mismo sueño.

Con la posibilidad de seguir escribiendo historia aparece este lunes para Costa de Marfil y Noruega, que se enfrentarán desde las 14, en el Estadio de Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos llegaron como segundos en sus respectivos grupos y ahora afrontan un cruce decisivo con el objetivo de avanzar a octavos.

Costa de Marfil: un sueño que ya es histórico El conjunto africano atraviesa un momento especial tras una fase de grupos positiva. Debutó con una victoria agónica por 1-0 ante Ecuador, con gol de Amad Diallo, luego cayó 2-1 frente a Alemania y cerró su participación con un sólido 2-0 ante Curazao, resultado que le aseguró el segundo puesto del Grupo E.

Mundial 2026: Curazao vs. Costa de Marfil Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania. Gentileza. La clasificación ya representa un hecho inédito: es la primera vez que Costa de Marfil supera la fase de grupos en una Copa del Mundo. Ahora intentará extender ese logro con otra actuación histórica en un partido de eliminación directa.

Noruega: poder ofensivo y una cuenta pendiente Del otro lado aparece una Noruega que mostró gran poder de fuego en la fase inicial. Comenzó con una goleada 4-1 ante Irak, con doblete de Erling Haaland en su debut mundialista, y luego venció 3-2 a Senegal, otra vez con participación decisiva de su figura.

Ya con la clasificación asegurada, el entrenador Ståle Solbakken rotó el equipo en la última fecha, lo que derivó en una derrota 4-1 frente a Francia. Ese resultado dejó a los noruegos en el segundo puesto del Grupo I y generó debate sobre la estrategia previa a la fase eliminatoria.