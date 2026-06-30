30 de junio de 2026 - 03:20

Un partido, dos sueños: Costa de Marfil y Noruega por un lugar en la historia: hora, formaciones y por donde verlo

En el Estadio de Dallas, ambos seleccionados jugarán un duelo sin margen de error. Uno quiere seguir soñando por primera vez en su historia, el otro busca romper su techo mundialista.

En Dallas, africanos y europeos se enfrentan en un cruce eliminatorio con historias opuestas y un mismo sueño.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Costa de Marfil: un sueño que ya es histórico

El conjunto africano atraviesa un momento especial tras una fase de grupos positiva. Debutó con una victoria agónica por 1-0 ante Ecuador, con gol de Amad Diallo, luego cayó 2-1 frente a Alemania y cerró su participación con un sólido 2-0 ante Curazao, resultado que le aseguró el segundo puesto del Grupo E.

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Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania.

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La clasificación ya representa un hecho inédito: es la primera vez que Costa de Marfil supera la fase de grupos en una Copa del Mundo. Ahora intentará extender ese logro con otra actuación histórica en un partido de eliminación directa.

Noruega: poder ofensivo y una cuenta pendiente

Del otro lado aparece una Noruega que mostró gran poder de fuego en la fase inicial. Comenzó con una goleada 4-1 ante Irak, con doblete de Erling Haaland en su debut mundialista, y luego venció 3-2 a Senegal, otra vez con participación decisiva de su figura.

Ya con la clasificación asegurada, el entrenador Ståle Solbakken rotó el equipo en la última fecha, lo que derivó en una derrota 4-1 frente a Francia. Ese resultado dejó a los noruegos en el segundo puesto del Grupo I y generó debate sobre la estrategia previa a la fase eliminatoria.

Noruega e Irak Mundial 2026
Mundial 2026. Erling Haaland autor de dos goles en el partido entre Noruega e Irak

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Noruega, además, tiene una estadística en contra: nunca ganó un cruce de eliminación directa en una Copa del Mundo, por lo que este partido representa una oportunidad para romper esa barrera.

Un partido con mucho en juego

El ganador no solo avanzará a octavos de final, sino que también seguirá alimentando una campaña histórica. Tanto Costa de Marfil como Noruega buscan romper límites y dejar su huella en el torneo.

Probables formaciones: Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny.

Probables formaciones: Costa de Marfil vs Noruega

Noruega : Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Odegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa.

Hora 14:00

Estadio: Estadio de Dallas

Arbitro: Jesús Valenzuela

TV: en vivo por D Sports.

Costa de Marfil vs Noruega-Minuto a minuto

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