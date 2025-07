Un ídolo de Boca le pidió orden a Riquelme y bancó a Palacios: "Si te gusta la joda, encontrale la vuelta"

Alberto Márcico, uno de los ídolos de la historia de Boca Juniors, rompió el silencio y no se guardó nada en relación al presente del Xeneize. Desde el papel del Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme a Carlos Palacios y Marcos Rojo , el Beto no dejó tema sin responder.

Sin embargo, si estuvo de acuerdo con la decisión de separar a tres integrantes del plantel profesional por problemas de rendimiento. "Quizás haya sido tarde la resolución de poder separar. A los jugadores que no vas a tener en cuenta, los tenés que separar. Cuando están todos juntos, son amigos y a veces contamina, no en el mal sentido".

Finalmente, en su análisis del equipo también se refirió a Edinson Cavani y Miguel Merentiel. "Yo lo dejaría a Cavani. Me gusta cómo juega, pero si veo en la semana que no mejora busco otra opción y trato de mejorarlo con 30 minutos del segundo tiempo. No se puede decir 'Merentiel no juega en su puesto'. Es un jugador que tiene 30 años, y si a vos te dan una pelota y no podés tirar una pared o sacarte un tipo de encima, no es la culpa de Cavani".