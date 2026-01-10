Un experimentado volante mendocino debutó con Argentinos Juniors en un amistoso

El destacado mediocampista, con pasado en River Plate y Estudiantes LP, entre otros, se estrenó ayer en Argentinos Juniors, frente a Sacachispas.

Argentinos Juniors tuvo una jornada positiva en el amistoso que disputó ayer ante Sacachispas.

Argentinos Juniors continuó afinando detalles en su pretemporada y durante la jornada de ayer sumó una nueva jornada de amistosos, enfrentando a Sacachispas en el Centro de Fútbol Profesional. La novedad del sábado fue el debut oficial del mendocino Enzo Pérez, quien formó parte del primer equipo dirigido por Nicolás Diez.

Argentinos Juniors La llegada del mendocino Enzo Pérez a Argentinos Juniors causó sensación y ayer los fanáticos pudieron verlo en acción. Gentileza Enzo Pérez aportó calidad El Bicho disputó dos encuentros de 70 minutos cada uno. En el primer cruce, Argentinos se impuso con claridad por 4-0. Gino Infantino abrió el marcador y luego anotó el tercer gol; Lautaro Giaccone amplió la diferencia desde el punto penal y Tomás Molina cerró el resultado en el segundo tiempo. La formación inicial incluyó a Gonzalo Siri, Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Thiago Yanez, Claudio Bravo, Enzo Pérez, Francis Mac Allister, Infantino, Gastón Bouhier, Giaccone y Molina.

Argentinos Juniors Enzo Pérez se mostró en óptimas condiciones físicas desde su arribo a Argentinos Juniors. Gentileza El segundo amistoso fue más cerrado y se definió por la mínima: Diego Porcel anotó el único gol, sellando una nueva victoria para Argentinos Juniors.