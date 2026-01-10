Un experimentado volante mendocino debutó con Argentinos Juniors en un amistoso

Argentinos Juniors continuó afinando detalles en su pretemporada y durante la jornada de ayer sumó una nueva jornada de amistosos, enfrentando a Sacachispas en el Centro de Fútbol Profesional. La novedad del sábado fue el debut oficial del mendocinoEnzo Pérez, quien formó parte del primer equipo dirigido por Nicolás Diez.
El Bicho disputó dos encuentros de 70 minutos cada uno. En el primer cruce, Argentinos se impuso con claridad por 4-0. Gino Infantino abrió el marcador y luego anotó el tercer gol; Lautaro Giaccone amplió la diferencia desde el punto penal y Tomás Molina cerró el resultado en el segundo tiempo. La formación inicial incluyó a Gonzalo Siri, Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Thiago Yanez, Claudio Bravo, Enzo Pérez, Francis Mac Allister, Infantino, Gastón Bouhier, Giaccone y Molina.