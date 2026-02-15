Turismo Carretera: Julian Santero no pasó la técnica y Moscardini ganó la final en El Calafate

Julián Santero no pasó la revisión técnica tras la final del Turismo Carretera en El Calafate y en definitiva Nicolás Moscardini se quedó con el triunfo.

Santero dio una clase magistral de defensa y le otorgó el primer triunfo a BMW. Sin embargo, fue descalificado tras la revisión técnica.

Llegaron las novedades una vez terminada la final del Turismo Carretera en El Calafate, ya que cambió el ganador. Julián Santero no pasó la revisión técnica por compresión con el BMW y en definitiva el vencedor fue Nicolás Moscardini.

image Excluido. Julián Santero no pasó la revisión técnica y fue descalificado. Gentileza. Turismo Carretera: Principales posiciones - El Calafate 1-Nicolás Moscardini