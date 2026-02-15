Turismo Carretera: Julian Santero no pasó la técnica y Moscardini ganó la final en El Calafate

Llegaron las novedades una vez terminada la final del Turismo Carretera en El Calafate, ya que cambió el ganador. Julián Santero no pasó la revisión técnica por compresión con el BMW y en definitiva el vencedor fue Nicolás Moscardini.
Después de la carrera que Santero había dominado con contundente, llegó la hora de hacer la revisión técnica para los protagonistas. Y allí al momento de medir la compresión del BMW N°68 no dieron las mediciones y por eso el piloto mendocino fue excluido de la carrera y se quedó sin victoria.
En definitiva, la victoria quedó en manos de Nicolás Moscardini, quien finalmente cierra un domingo de ensueño con el triunfo en su serie y en la carrera con el Mustang del Martínez Competición.
1-Nicolás Moscardini
2-Agustín Martínez
3-Jonatan Castellano
4-Tobías Martínez
7-Marcos Landa
8-Matías Rossi
9-Ricardo Risatti
10-Facundo Chapur