15 de febrero de 2026 - 17:51

Turismo Carretera: Julian Santero no pasó la técnica y Moscardini ganó la final en El Calafate

Julián Santero no pasó la revisión técnica tras la final del Turismo Carretera en El Calafate y en definitiva Nicolás Moscardini se quedó con el triunfo.

Santero dio una clase magistral de defensa y le otorgó el primer triunfo a BMW. Sin embargo, fue descalificado tras la revisión técnica.&nbsp;

Santero dio una clase magistral de defensa y le otorgó el primer triunfo a BMW. Sin embargo, fue descalificado tras la revisión técnica. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
Después de la carrera que Santero había dominado con contundente, llegó la hora de hacer la revisión técnica para los protagonistas. Y allí al momento de medir la compresión del BMW N°68 no dieron las mediciones y por eso el piloto mendocino fue excluido de la carrera y se quedó sin victoria.

En definitiva, la victoria quedó en manos de Nicolás Moscardini, quien finalmente cierra un domingo de ensueño con el triunfo en su serie y en la carrera con el Mustang del Martínez Competición.

image
Excluido. Julián Santero no pasó la revisión técnica y fue descalificado.

Excluido. Julián Santero no pasó la revisión técnica y fue descalificado.

Turismo Carretera: Principales posiciones - El Calafate

1-Nicolás Moscardini

2-Agustín Martínez

3-Jonatan Castellano

4-Tobías Martínez

7-Marcos Landa

8-Matías Rossi

9-Ricardo Risatti

10-Facundo Chapur

