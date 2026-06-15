Tres mendocinos convocados al mundial de rugby en Georgia

La copa del Mundo M-20 de rugby se disputará entre el 27 de junio y el 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. Nicolás Fernández Miranda, confirmó el plantel que viaja

Rugby. Federico Serpa y Bautista Salinas Mallea dos de los Pumitas mendocinos que irán al mundial de la especialidad en Georgia

Desde este martes, 30 rugbiers juveniles se darán cita en la Casa Pumas para empezar su concentración con vistas al Mundial Juvenil de Rugby que se disputará fines de este mes en Georgia. Los jugadores mendocinos convocados son Federico Serpa y Bautista Salinas Mallea de Los Tordos y Laureano Valle del club Mendoza RC

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes.

En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto.

Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.