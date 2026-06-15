15 de junio de 2026 - 20:01

La excepción de Scaloni: Beltrán continuará entrenándose con la Albiceleste

Mientras varios futbolistas regresarán a sus clubes, Santiago Beltrán seguirá concentrado y trabajando con el conjunto con la Selección Argnetina como alternativa ante cualquier eventualidad en el arco.

Scaloni definió que el arquero del Millo continúe junto al plantel mundialista pese a no integrar la lista definitiva.

Scaloni definió que el arquero del Millo continúe junto al plantel mundialista pese a no integrar la lista definitiva.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El entrenador cuenta con todos los convocados a disposición y aprovecha las últimas prácticas para delinear la formación que saldrá al campo en el Arrowhead Stadium de Kansas, por la primera fecha del Grupo J. Tras ese compromiso comenzará una depuración de los jugadores que colaboraron durante la preparación.

Beltrán seguirá como alternativa bajo los tres palos

La excepción será Santiago Beltrán. El arquero de River permanecerá junto a la delegación al menos una semana más debido a una particularidad reglamentaria que alcanza únicamente a los guardametas.

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El arquero del Millo continuar&aacute; entrenando junto a Messi y compa&ntilde;&iacute;a.&nbsp;

El arquero del Millo continuará entrenando junto a Messi y compañía.

En caso de que Emiliano Martínez, Juan Musso o Gerónimo Rulli sufran algún inconveniente físico, Beltrán sería el reemplazante inmediato para incorporarse a la lista oficial durante el transcurso del torneo. Por ese motivo, Scaloni pretende conservarlo cerca del grupo al menos hasta el encuentro frente a Austria, programado para el 22 de junio.

Los otros juveniles regresarán a sus clubes

Distinta será la situación de Joaquín Freitas, Simón Escobar, Agustín Giay y Tomás Aranda. Una vez finalizado el partido ante Argelia quedarán liberados y podrán reincorporarse a las pretemporadas de sus respectivos equipos o aprovechar algunos días de descanso antes del reinicio de la actividad.

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Lionel Scaloni. El entrenador de la Selecci&oacute;n Argentina determin&oacute; que Beltr&aacute;n continuar&aacute; entrenando con el equipo.&nbsp;

Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina determinó que Beltrán continuará entrenando con el equipo.

River ya piensa en su regreso

Si no surge ninguna contingencia en el seleccionado, Beltrán viajará luego a Alicante para sumarse a la preparación de River. El arquero llegará sin vacaciones, ya que enlazará los trabajos con la Selección y la pretemporada del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

La idea es que esté disponible para el retorno oficial del Millonario, previsto para el 17 de julio, cuando enfrente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, en una sede y horario que todavía no fueron confirmados.

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