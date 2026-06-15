La excepción de Scaloni: Beltrán continuará entrenándose con la Albiceleste

Mientras varios futbolistas regresarán a sus clubes, Santiago Beltrán seguirá concentrado y trabajando con el conjunto con la Selección Argnetina como alternativa ante cualquier eventualidad en el arco.

Scaloni definió que el arquero del Millo continúe junto al plantel mundialista pese a no integrar la lista definitiva.

Mientras la Selección Argentina ultima detalles para su presentación en el Mundial 2026, Lionel Scaloni ya tiene definido qué ocurrirá con los futbolistas que se sumaron a los entrenamientos sin integrar la lista definitiva. Entre ellos, solo uno continuará trabajando junto al plantel una vez consumado el debut frente a Argelia.

El entrenador cuenta con todos los convocados a disposición y aprovecha las últimas prácticas para delinear la formación que saldrá al campo en el Arrowhead Stadium de Kansas, por la primera fecha del Grupo J. Tras ese compromiso comenzará una depuración de los jugadores que colaboraron durante la preparación.

Beltrán seguirá como alternativa bajo los tres palos La excepción será Santiago Beltrán. El arquero de River permanecerá junto a la delegación al menos una semana más debido a una particularidad reglamentaria que alcanza únicamente a los guardametas.

image El arquero del Millo continuará entrenando junto a Messi y compañía. @Argentina En caso de que Emiliano Martínez, Juan Musso o Gerónimo Rulli sufran algún inconveniente físico, Beltrán sería el reemplazante inmediato para incorporarse a la lista oficial durante el transcurso del torneo. Por ese motivo, Scaloni pretende conservarlo cerca del grupo al menos hasta el encuentro frente a Austria, programado para el 22 de junio.

Los otros juveniles regresarán a sus clubes Distinta será la situación de Joaquín Freitas, Simón Escobar, Agustín Giay y Tomás Aranda. Una vez finalizado el partido ante Argelia quedarán liberados y podrán reincorporarse a las pretemporadas de sus respectivos equipos o aprovechar algunos días de descanso antes del reinicio de la actividad.