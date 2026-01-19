19 de enero de 2026 - 10:39

Tras ser relegado por Franco Colapinto, Jack Doohan traza su ruta de regreso a la F1 2027:

El piloto australiano trabaja en una estrategia deportiva para intentar regresar a la Fórmula 1 en 2027 y relanzar su carrera.

Jack Doohan, piloto de Alpine.

Foto:

Por Francisco Moreno

Jack Doohan, piloto australiano de 22 años que integró la parrilla de la Fórmula 1 con el equipo Alpine, trabaja en una estrategia deportiva para intentar regresar a la Máxima categoría en 2027 luego de haber perdido su asiento titular a favor del argentino Franco Colapinto.

Fin de la etapa en Alpine

Doohan comenzó su paso por la Fórmula 1 como piloto titular de Alpine, pero tras varias carreras con resultados discretos y algunas salidas de pista, el equipo decidió reemplazarlo por Franco Colapinto durante la temporada 2025. La escudería y el piloto acordaron la finalización del vínculo, lo que posibilitó que Doohan quedara libre para explorar otras oportunidades competitivas.

Diseño sin título - 2025-05-07T081131.748.png
Jack Doohan fue relegado a piloto reserva de Alpine

Con la mira puesta en 2027, Doohan definió una hoja de ruta que combina su continuidad activa en competencias con el desarrollo de experiencia en distintos ámbitos del automovilismo. Parte central de su plan es participar en campeonatos de alto nivel fuera de la F1 para mantener su ritmo competitivo y demostrar su progreso.

Uno de los objetivos que analiza es competir en la Super Fórmula japonesa, una categoría reconocida por su nivel técnico y exigencia, que podría servir como plataforma competitiva mientras trabaja para volver a la Fórmula 1.

Rol como piloto de reserva

Además de competir en otras categorías, Doohan también considera integrarse a la Fórmula 1 desde adentro, aunque no en un rol titular. El piloto viene manteniendo conversaciones con equipos para desempeñarse como piloto de reserva durante la temporada 2026. Esa posición le permitiría conservar presencia dentro del paddock, acumular experiencia técnica y estar mejor posicionado frente a posibles oportunidades en 2027.

Jack Doohan atraviesa un mal momento en la Fórmula 1

Se evaluó especialmente una posible vinculación con el equipo Haas como piloto de reserva, lo que abriría la puerta a mantener contacto directo con la competición y con los desarrollos técnicos de la categoría.

Trayectoria y contexto

Doohan era una de las promesas jóvenes dentro del programa de desarrollo de Alpine, con resultados destacados en categorías inferiores y la expectativa de consolidarse en la Fórmula 1. Su paso por la Máxima categoría, sin embargo, estuvo marcado por la falta de resultados consistentes y algunos errores que lo ubicaron en una posición vulnerable frente a la llegada de nuevos talentos como Colapinto.

Tras la salida de Alpine, Doohan siguió vinculado al automovilismo para no perder ritmo de competencia. La estrategia combinada de mantenerse activo en otras pistas y su posible trabajo dentro de un equipo como reserva forman parte de su ambición por regresar a la Fórmula 1.

