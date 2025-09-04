4 de septiembre de 2025 - 18:27

Tras la violencia en la Liga Mendocina, habló el jugador involucrado

En el marco de la Liga Mendocina, el jugador de Rodeo del Medio, Misael Torres, habló tras la violencia que provocó la suspensión vs. Fray Luis Beltrán.

Torres ya arrojó al piso a un guardia de seguridad y vuelve sobre la terna arbitral. Se espera una dura sanción. 

Tras un violento episodio en la Liga Mendocina, el jugador de Rodeo del Medio, Misael Torres, rompió el silencio y explicó su versión de los hechos. Entre arrepentimiento y críticas, apuntó contra árbitros, seguridad y medios, tras el escándalo que terminó con un partido suspendido y denuncias públicas.

Horas después del escándalo ocurrido durante el clásico entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, que fue suspendido por incidentes, el jugador Misael Torres dialogó con Diario Los Andes y dio su versión de lo ocurrido. Se mostró arrepentido y reconoció:

“No fue buena mi actitud, no di un ejemplo. Me arrepiento totalmente porque perjudiqué a mi equipo, a mí mismo y a mi familia”, expresó.

Sobre los hechos dentro del tumulto, aclaró: “Dicen que le pegué al árbitro y a los rivales, pero en los videos se ve que eso no es cierto. Los jugadores de Beltrán ya estaban en el vestuario. La discusión fue entre nosotros, el cuerpo técnico, seguridad y los árbitros”.

Respecto al origen del conflicto, el defensor explicó que reaccionó por acumulación de injusticias arbitrales: “Uno explota. Ya cansa la soberbia de algunos árbitros. Esto tiene que terminar”.

También habló sobre el árbitro Matías Fernández: “Tenemos buena relación fuera de la cancha, pero adentro no te reconoce. Igual, nada justifica lo que hice”.

Además, relató el altercado con personal de seguridad: “Cuando expulsan a David, se metieron a la cancha empujándonos. Uno me pegó una piña en las costillas. Yo reacciono, me lo saco de encima, pero él me tenía del cuello. Eso no puede pasar con un agente de seguridad”.

El momento fue aún más delicado cuando Torres habló de agresiones verbales ligadas a una tragedia personal: “Desde que llegué me chicanearon con algo que no es chicana. Estuve con mi hijo muerto en brazos y lo llevé en un cajón. Fue muy doloroso, pero sigo de pie”, contó con visible emoción.

La situación tomó mayor notoriedad cuando una periodista, que filmó el incidente, denunció amenazas por parte del jugador. Al respecto, Torres respondió: “Tuvo un entredicho con compañeros míos porque grabó una charla íntima. Después vi que subió el video y publicó cosas que no pasaron. Nunca la amenacé. Le escribí ‘espero sepas defenderte’, refiriéndome a lo legal”.

En cuanto a la sanción que podría recibir del Tribunal de Disciplina, dijo estar preparado: “Hagan lo que tengan que hacer, pero no hagan leña del árbol caído. Estoy más fuerte que nunca”.

Cerró con una reflexión: “Estoy totalmente arrepentido. Me apena mucho lo que pasó, porque no volví a jugar para esto. También es lamentable cómo me están tratando”.

Comunicado de ACAMA y UADA

Desde la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (ACAMA) y la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), emitieron un comunicado donde repudiaron los hechos: “El jugador agredió al árbitro Matías Fernández con golpes que por suerte no fueron certeros. Luego agredió a cuatro efectivos de seguridad con violencia incontenible”. Además, pidieron al tribunal una sanción ejemplar: “Apelamos al sentido común. Esto no puede volver a ocurrir”.

El descargo de la periodista

Tras la caótica situación ocurrida en cancha del Frayle, Mayra Gianzón, periodista que filmó el video donde queda expuesto lo sucedido, denunció amenazas del jugador en redes sociales.

“Recibí amenazas por subir el video donde él sale golpeando. Me dijo que no tenía derecho a grabar. Solo estaba haciendo mi trabajo”, expresó. También compartió capturas del intercambio con Torres.

