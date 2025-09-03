Escándalo en la Liga Mendocina y suspensión del clásico Beltrán - Rodeo: expulsados y agresión

El duelo entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio por Liga Mendocina quedó suspendido por una pelea ocurrida en el final del primer tiempo.

Era una hermosa tarde de fútbol con la disputa de un clásico picante y de pierna fuerte en el estadio Rafael Alonso, que lucía lleno de colorido, con gran convocatoria de público, y planteles con jerarquía dentro de la Liga Mendocina. Sin embargo, todo terminó de la peor manera con la suspensión por una brava pelea.

Todo comenzó en el minuto 45 de la primera mitad del clásico entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, cuando el delantero del Toponero David Pizarro cayó al suelo por el contacto con Fernando Mesa, y el árbitro Matías Fernández no observó falta. El futbolista rápidamente se levantó reclamando la acción, y el juez decidió mostrarle la roja por lo que entendió fue una protesta excesiva.

En ese momento se armó el primer tumulto, que duró cinco minutos e incluyó discusiones verbales entre ambos planteles, la terna arbitral, y hasta miembros de seguridad privada, que intentaban controlar la situación.

En la reanudación llegó el gol del Frayle. Ortega mandó un saque lateral derecho al área, Nicolás Arce la peinó, y por el medio entró Iván Villarreal para estampar el 1 a 0. Así se fueron al descanso.

El escándalo en Beltrán - Rodeo por la Liga Mendocina: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiro Libre (@tirolibre1) En el momento en el que Fernández pitó el cierre de la etapa inicial, el tumulto volvió a generarse. Esta vez fue el capitán de Rodeo Misael Torres el que vio la tarjeta roja por la acalorada discusión, y allí todo se salió de control. Según puede verse en las imágenes capturadas por Tiro Libre, el central se sacó de encima dos veces a un miembro de seguridad privada con empujones que provocaron la caída del agente.