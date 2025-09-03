3 de septiembre de 2025 - 18:09

Escándalo en la Liga Mendocina y suspensión del clásico Beltrán - Rodeo: expulsados y agresión

El duelo entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio por Liga Mendocina quedó suspendido por una pelea ocurrida en el final del primer tiempo.

Pelea en Beltrán - Rodeo del Medio por la Liga Mendocina

Pelea en Beltrán - Rodeo del Medio por la Liga Mendocina

Foto:

@tirolibre1
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Era una hermosa tarde de fútbol con la disputa de un clásico picante y de pierna fuerte en el estadio Rafael Alonso, que lucía lleno de colorido, con gran convocatoria de público, y planteles con jerarquía dentro de la Liga Mendocina. Sin embargo, todo terminó de la peor manera con la suspensión por una brava pelea.

Leé además

La FIFA comienza a vender las entradas para el Mundial 2026

Atención fanáticos: FIFA habilitará la compra de entradas para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Carleto Ancelotti durísimo con Neymar

Ancelotti durísimo con los criterios para dejar afuera a Neymar: "Lo físico y que jueguen para el equipo"

Por Redacción Deportes

Todo comenzó en el minuto 45 de la primera mitad del clásico entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, cuando el delantero del Toponero David Pizarro cayó al suelo por el contacto con Fernando Mesa, y el árbitro Matías Fernández no observó falta. El futbolista rápidamente se levantó reclamando la acción, y el juez decidió mostrarle la roja por lo que entendió fue una protesta excesiva.

En ese momento se armó el primer tumulto, que duró cinco minutos e incluyó discusiones verbales entre ambos planteles, la terna arbitral, y hasta miembros de seguridad privada, que intentaban controlar la situación.

En la reanudación llegó el gol del Frayle. Ortega mandó un saque lateral derecho al área, Nicolás Arce la peinó, y por el medio entró Iván Villarreal para estampar el 1 a 0. Así se fueron al descanso.

El escándalo en Beltrán - Rodeo por la Liga Mendocina:

Embed

En el momento en el que Fernández pitó el cierre de la etapa inicial, el tumulto volvió a generarse. Esta vez fue el capitán de Rodeo Misael Torres el que vio la tarjeta roja por la acalorada discusión, y allí todo se salió de control. Según puede verse en las imágenes capturadas por Tiro Libre, el central se sacó de encima dos veces a un miembro de seguridad privada con empujones que provocaron la caída del agente.

Luego de este momento de tensión, el árbitro tomó la decisión de no continuar el partido. De esta manera, el clásico quedó suspendido y su continuidad será evaluada por el Tribunal de Disciplina del ente rector del fútbol local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El 13 de septiembre se realizará la  XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo

Llega la XI Copa Provincia de Taekwondo a Las Heras y reunirá a más de 300 competidores

Por Redacción
La Selección de Venezuela se entrenó en el predio de Boca Juniors

Una Venezuela plagada de bajas trabaja para arruinarle la fiesta a Lionel Messi

Por Redacción Deportes
Nicolás Paz pelea por la titularidad en la Selección Argentina

Lionel Scaloni diagrama los once para recibir a Venezuela, con lugar para sorpresas

Por Redacción Deportes
Un peridodista se emocionó, Scaloni lo vio y el DT no pudo contener las lágrimas.

Un periodista se emocionó, Scaloni lo vio y el DT no pudo contener las lágrimas

Por Redacción Deportes