Todo listo para la gran final de la Liga Mendocina femenina entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

Son dos equipos con mucha trascendencia en la escena local y nacional no sólo por la historia que construyeron en la rama masculina, sino también por lo realizado en el femenino. Siempre peleando alto, campeonando y marcando el camino del crecimiento del fútbol en la provincia. Un verdadero choque de gigantes.
Ambos planteles han hecho méritos deportivos suficientes como para quedarse con el título de campeón, lo que alimenta el sueño de dar la vuelta olímpica con el imponente Malvinas Argentinas como marco.
Los antecedentes cercanos dan cuenta de que Godoy Cruz ya se quedó con el Apertura, al ganar en una final ante el mismo rival que tendrá este miércoles. En ese torneo, el Tomba triunfó en 15 de los 18 juegos que disputó, convirtió 70 goles y sólo recibió 19 en contra. Fue la valla menos vencida y la delantera más efectiva.
Por su parte, Independiente viene de sacarse las ganas de gritar campeón en este 2026, al quedar como el mejor equipo de la Copa Federal organizada por el Consejo Federal del fútbol argentino. La Lepra fue superior a sus contrincantes, y logró el título con toda justicia.
En cuanto a la organización, está confirmado que Godoy Cruz ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea Cubierta, mientras que Independiente Rivadavia hará lo propio en la Popular Sur y el sector Sur de la Platea Cubierta. El resto de las tribunas funcionarán como pulmones de seguridad, que servirá para separar a las parcialidades.
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