Todo listo para la gran final de la Liga Mendocina femenina entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

Uno de los clásicos más picantes y apasionados del fútbol de Mendoza tendrá un capítulo más este miércoles a las 20.30 horas, cuando Godoy Cruz e Independiente Rivadavia choquen en el Estadio Malvinas Argentinas en el marco de la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina femenina.

Ya se venden entradas para el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por la final del Femenino

Son dos equipos con mucha trascendencia en la escena local y nacional no sólo por la historia que construyeron en la rama masculina, sino también por lo realizado en el femenino. Siempre peleando alto, campeonando y marcando el camino del crecimiento del fútbol en la provincia. Un verdadero choque de gigantes.

Ambos planteles han hecho méritos deportivos suficientes como para quedarse con el título de campeón, lo que alimenta el sueño de dar la vuelta olímpica con el imponente Malvinas Argentinas como marco.

Los antecedentes cercanos dan cuenta de que Godoy Cruz ya se quedó con el Apertura, al ganar en una final ante el mismo rival que tendrá este miércoles. En ese torneo, el Tomba triunfó en 15 de los 18 juegos que disputó , convirtió 70 goles y sólo recibió 19 en contra. Fue la valla menos vencida y la delantera más efectiva.

Por su parte, Independiente viene de sacarse las ganas de gritar campeón en este 2026, al quedar como el mejor equipo de la Copa Federal organizada por el Consejo Federal del fútbol argentino. La Lepra fue superior a sus contrincantes, y logró el título con toda justicia.

Hubo muchas reuniones entre el Gobierno de la Provincia, la Liga Mendocina, y las autoridades de ambos clubes para llevar a cabo este encuentro. Es que las dos suspensiones sobre el cierre del 2025 dejaron la definición en stand by, algo que nadie quería. Por tal motivo, la opción de jugarlo en el escenario mayor de Mendoza con la presencia de los dos públicos primó por sobre las demás.

En cuanto a la organización, está confirmado que Godoy Cruz ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea Cubierta, mientras que Independiente Rivadavia hará lo propio en la Popular Sur y el sector Sur de la Platea Cubierta. El resto de las tribunas funcionarán como pulmones de seguridad, que servirá para separar a las parcialidades.

Venta de entradas para Godoy Cruz vs Independiente Rivadavia:

final femenina Liga Mendocina

Las entradas se venden exclusivamente de forma online, a través de la plataforma Global Fan. Los precios oscilan entre $7.900 y $35.000, además de contar con la posibilidad de adquirir un puesto de estacionamiento.

Apertura del estadio: 19:00 hs

Venta de entradas SOLO ONLINE a través de Global Fan (link en nuestras historias e historias destacadas)

No habrá boleterías en el estadio

Precios

Popular: $7.900

Platea Cubierta: $13.900

Preferencial: $35.000

Estacionamiento: $5.000

Menores de 10 años ingresan sin cargo

Datos del partido:

Equipos: Godoy Cruz vs Independiente Rivadavia

Día: Miércoles 1° de abril

Lugar: Malvinas Argentinas

Hora: 20.30