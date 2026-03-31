Gianni Infantino confirmó el futuro de Irán en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA descartó la posibilidad de que el elenco de Medio Oriente no dispute la Copa del Mundo.

El titular de la casa madre del fútbol realizó las declaraciones en Antalya, ciudad de Turquía, donde asistió a un amistoso entre Irán y Costa Rica y compartió un encuentro con dirigentes, cuerpo técnico y futbolistas del seleccionado asiático.

Gianni Infantino confirmó a Irán: "Estará en la Copa del Mundo" MUNDIAL 2026: IRÁN Sorpresa: la Confederación Asiática afirma que Irán estará en el Mundial 2026. Gentileza. Respecto a los rumores que daban cuenta de que el cuadro de Medio Oriente se bajaría del Mundial, Infantino afirmó que "Irán estará en la Copa del Mundo", llevando calma sobre una de las informaciones que más revuelo causaba en el ambiente del deporte. A su vez, el dirigente aclaró que "el equipo jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos", tal como quedó establecido en el sorteo realizado en diciembre.

Luego de confirmar su participación, el directivo llenó de elogios a la Selección de Irán. "Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", señaló durante el entretiempo del encuentro, en el que también destacó el nivel del plantel iraní.

Infantino agregó que mantuvo diálogos con las partes involucradas, lo que le permitió garantizar la participación en la Copa del Mundo. "He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", y remarcó que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo", soltó.