27 de marzo de 2026 - 20:37

Tiger Woods volcó en una ruta del Estado de Florida

El vehículo en el que viajaba Tiger Woods quedó en forma lateral sobre la calzada recostado sobre uno de sus lados.

Tiger Woods volcó en una ruta de Florida.

Tiger Woods volcó en una ruta de Florida.

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Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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El histórico Tiger Woods sufrió un accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida, y su estado genera incertidumbre mientras avanza una investigación oficial que aún no confirmó si presenta lesiones.

El episodio ocurrió este viernes poco después de las 14 en Beach Road, cerca del número 281, según la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

Las primeras diligencias buscan establecer las causas, con peritajes sobre huellas de frenado, estado del asfalto y posibles factores externos, mientras el sheriff John Budensiek anticipó una actualización pública cerca de las 17:00 y sostuvo que todas las hipótesis siguen bajo evaluación.

Fuentes oficiales no confirmaron lesiones, aunque reportes citados por medios locales indicaron que no habría heridos graves; incluso se mencionó una persona estable y otra que rechazó traslado hospitalario.

El representante del golfista no respondió consultas y la vocería indicó que cualquier novedad surgirá de canales oficiales.

El hecho activó un operativo policial para resguardar la escena y evitar versiones no verificadas.

Woods arrastra antecedentes: en 2021 sufrió un grave choque en Los Ángeles con fracturas expuestas en la pierna derecha y riesgo de amputación, además de múltiples cirugías; en 2017 fue detenido en Florida, sin alcohol en sangre pero con presencia de medicamentos, y se declaró culpable de conducción temeraria.

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