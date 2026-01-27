Tenis: Habrá más de diez argentinos en los principales torneos de ATP en este mes

Mientras el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, entra en su etapa decisiva sin connacionales en los cuadros de singles, los circuitos profesionales ya retoman su curso habitual con una intensa agenda para los jugadores de tenis del país.

Para los jugadores argentinos se abre una semana de tránsito diverso, con un itinerario que combina una escala sudamericana y tres destinos en el continente asiático, dentro de una planificación que también empieza a proyectar la serie de Copa Davisfrente a Corea del Sur, en Busan, entre el6 y el 8 de febrero .

El ATP Challenger Tour vuelve a tener acción en la región. Tras los torneos disputados en Argentina y Brasil, Chile asume el rol de anfitrión: durante los próximos siete días, el Estadio Español de Chiguayante, en la ciudad de Concepción, será sede de un certamen de categoría Challenger 100.

El torneo ya se puso en marcha con la clasificación de singles, instancia en la que seis argentinos lograron avanzar a la ronda final: Bautista Torres (364°), Guido Justo (378°), Mariano Kestelboim (413°), Facundo Mena (328°), Gonzalo Villanueva (349°) y Juan Estévez (455°). Estos últimos cuatro quedaron emparejados entre sí, lo que garantiza al menos dos plazas albicelestes en el cuadro principal.

Entre martes y miércoles se definirán los clasificados provenientes de la qualy y comenzará el main draw, que contará con la presencia de los chilenos Alejandro Tabilo (79°) y Tomás Barrios Vera (107°), el serbio Dušan Lajovi (125°) y otros seis representantes argentinos: Facundo Díaz Acosta (247°), Lautaro Midón (232°), Alex Barrena (190°), Nicolás Kicker , Genaro Olivieri (231°) y Andrea Collarini (233°).

¿ Y en Asia que pasa con los tenistas nacionales?

En paralelo, el foco también se posa en Asia, donde dos de los cuatro debutantes que integrarán la Selección Argentina de Tenis YPF continúan su preparación. Thiago Tirante (103°) jugará el Challenger 125 de Manama, en Baréin. El platense, de 24 años, que viene de caer en la segunda ronda del Abierto de Australia debutará frente al francés Geoffrey Blancaneaux (256°).

Por su parte, Federico Gómez (192°) se acerca a territorio rival y, tras una breve preparación en las canchas rápidas del Tenis Club Argentino, afrontará el Challenger 50 de Phan Thiet, en Vietnam, donde parte como máximo preclasificado. El jugador nacido en Merlo, de 29 años, debutará ante el alemán Nikolai Barsukov (1137°, WC), de 19 años.

En ese mismo torneo asiático también figuran tres de los cinco tenistas surcoreanos convocados por el capitán Jong-Sam Chung —Nam y Park competirán en dobles—: Sanhui Shin (358°), posible rival de Gómez en segunda ronda si ambos avanzan; Soonwoo Kwon (486°), reciente campeón de la edición inaugural del certamen disputada la semana pasada; y Hyeon Chung (418°), ex número 19 del mundo y semifinalista del Australian Open 2018, quien quedó eliminado en su debut.

¿Y en damas que pasa?

La agenda internacional se completa con presencia argentina en el circuito femenino. Solana Sierra (63°) y Nicole Fossa Huergo (104° en dobles) dirán presente en el WTA 125 de Manila, en Filipinas.

La marplatense, de 21 años y actual mejor raqueta nacional, buscará reencontrarse con su mejor versión tras una rápida despedida en Melbourne, cuando enfrente a la taipeana Joanna Garland. En el historial entre ambas, la asiática lidera el Head to Head por 1-0, correspondiente a un único antecedente disputado en 2020.

En tanto, Fossa Huergo, nacida en Isernia, Italia, pero representante de la Argentina desde hace pocos meses —con bautismo oficial en la United Cup—, ya se encuentra en los cuartos de final del cuadro de dobles junto a la lituana Darja Semenistaja. La hija de padres rosarinos buscará esta semana ingresar por primera vez al Top 100 de la especialidad.