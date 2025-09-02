Susto en el mundo Boca: cómo está el estado de salud de Miguel Ángel Russo

El director técnico del Boca, Miguel Ángel Russo, de 69 años asistió a una clínica y se encuentra fuera de peligro al solo haber ido por controles.

Miguel Ángel Russo debió ser atendido en una clínica. La noticia se difundió rápidamente y generó inquietud entre hinchas y dirigentes, ya que el entrenador de 69 años es una de las figuras más queridas en la historia reciente de Boca y cuenta con un delicado historial de salud que siempre lo mantiene bajo observación.

Miguel Angel Russo - Leandro Paredes Boca Juniors se apresta a enfrentarse con Banfield CABJ En la Clínica Fleni, del barrio porteño de Belgrano, se le diagnosticó una infección urinaria, por lo que recibió tratamiento vía intravenosa durante algunas horas y desde su entorno aclararon que no fue internado.

Qué estudios se realizó Miguel Ángel Russo Según trascendió vía Leandro Aguilera, Russo acudió a la clínica para someterse a controles médicos, lo que abrió paso a distintas versiones y rumores que rápidamente se expandieron en redes sociales. Sin embargo, con el correr de las horas, el panorama se fue aclarando y se transmitió tranquilidad desde el entorno del DT, bajándole el tono al susto inicial.

El técnico, que actualmente atraviesa una nueva etapa en Boca tras su regreso, es recordado no solo por sus logros deportivos, sino también por su fortaleza personal. En varias ocasiones debió superar problemas de salud y siempre logró volver a la actividad con entereza. Por eso, cada episodio vinculado a su estado genera un fuerte impacto emocional entre los hinchas, que inmediatamente expresaron su apoyo y preocupación.