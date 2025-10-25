Sufre Lionel Scaloni: el revés de la Selección Argentina para la próxima gira

El entrenador de la Selección Argentina continúa sufriendo negativas modificaciones en la preparación de cara al Mundial 2026.

En los últimos tiempos, la Selección Argentina ha tenido varios inconvenientes en cuanto a la organización de su andar en las fechas FIFA. Hace algunas semanas tuvo que cambiar de imprevisto la sede del choque ante Puerto Rico, todavía no logra cerrar el lugar donde enfrentar a España por la Finalíssima, y ahora se suma otro capítulo más.

Los cambios de la Selección Argentina para noviembre: SELECCION ARGENTINA La Selección Argentina sólo jugará un partido en noviembre Se trata de la gira amistosa que la AFA tenía planeada por África y parte de Asia. Si bien en un primer momento se informó un amistoso en Angola (Luanda el 14 de noviembre) y otro en la India (Kerala el 18 de ese mes), finalmente la segunda parada no se hará, por lo que la logística de noviembre cambió.

Por este motivo, la Albiceleste sólo afrontará un partido en dicha fecha FIFA. Será el viernes 14 de noviembre en Luanda, ante la selección de Angola. No habrá un segundo juego, lo que resulta llamativo a menos de un año para la disputa del Mundial 2026.

En cambio, el itinerario del conjunto nacional incluirá entrenamientos en Europa, antes y después del duelo ante los africanos, según informó oficialmente el ente rector del fútbol local: "La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni viajará en noviembre rumbo a España para entrenarse y luego trasladarse a Luanda para afrontar el único compromiso amistoso ante la Selección de Angola, el viernes 14. Tras el partido, la delegación regresará al viejo continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en la que culmina la fecha FIFA".