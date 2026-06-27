Sudáfrica y Canadá abren la ronda de 16vos de final del Mundial 2026: hora, transmisión en vivo y formaciones

El cuadro local y el elenco de África se miden este domingo a las 16 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El que gana, sigue en carrera.

Para muchos, las rondas de eliminación directa es el comienzo de la verdadera Copa del Mundo. Es el momento donde la estadía en la competencia se pone en juego, y el dramatismo crece aún más. Siguiendo esa premisa, Sudáfrica y Canadá abren la etapa de 16vos de final del Mundial 2026. Será en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El duelo entre ambos está signado por un hito muy curioso. Será la primera vez en toda la historia de la máxima competencia que el país organizador juega un partido fuera del territorio nacional. Se trata de Canadá, que luego de clasificar en segundo lugar dentro del Grupo B tuvo que armar las valijas para volar hasta Estados Unidos y enfrentar a Sudáfrica.

Partido Canadá vs. Bosnia que terminó empatado por el Mundial 2026 Festejo de gol de Cyle Larin para el empate histórico de Canadá Agencia NA (Canadian Men's National Team) Desde lo futbolístico, el entrenador norteamericano Jesse Marsch recibió una excelente noticia. El futbolista franquicia Alphonso Davies finalmente recibió el ok del cuerpo médico, y podrá sumar minutos ante Sudáfrica. Es un refuerzo de lujo en el momento justo, cuando el equipo necesitaba el plus de experiencia y jerarquía del lateral izquierdo.

De andar irregular, el objetivo de Canadá es dejar atrás una fase inicial donde apenas cosechó una victoria: la contundente goleada 6 a 0 ante Qatar. Antes había empatado 1 a 1 con Bosnia en el debut, y cerró el Grupo B con una derrota inesperada por 2 a 1 ante Suiza. Por eso, buscará solidificar sus sueños con un triunfo que lo clasifique a los octavos de final.

Sudáfrica, por su parte, ha ido de menor a mayor en este torneo. Empezó con una derrota 2 a 0 ante México en el Estadio Azteca, luego igualó 1 a 1 con República Checa, y finalmente superó 1 a 0 a Corea del Sur para abrochar el pase a los 16vos en el segundo lugar del Grupo A.