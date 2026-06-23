23 de junio de 2026 - 22:00

Histórico: Sudáfrica derrotó a Corea y se metió en la próxima fase

Sudáfrica dio la gran sorpresa del Mundial al avanzar por primera vez de instancia. Le arrebató el segundo puesto a los asiáticos.

Sudáfrica hizo historia: triunfazo a Corea y clasificación.&nbsp;

Sudáfrica hizo historia: triunfazo a Corea y clasificación. 

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Sudáfrica y Corea del Sur animan un mano a mano por la clasificación

Sudáfrica y Corea del Sur animan un mano a mano por la clasificación

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un bombazo. La gran sorpresa del Mundial hasta el momento. Otro encuentro que rompió con el Prode. Contra todos los pronósticos, Sudáfrica consiguió un resultado inesperado, dio el golpe frente a Corea del Sur, le arrebató el segundo lugar del Grupo A y se metió en los 16avos de final, instancia en la que se enfrentará a Canadá(será este domingo, a las 16, en Los Ángeles).

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Sud&aacute;frica hizo historia: triunfazo a Corea y clasificaci&oacute;n.&nbsp;

Sudáfrica hizo historia: triunfazo a Corea y clasificación.

Los asiáticos llegaron al último encuentro de la fase inicial con la necesidad de apenas sumar un puntito para estar prácticamente en la siguiente ronda. Llegaron como favoritos. Llegaron con la ilusión de volver a meterse en una instancia de definición. Sin embargo, sus propios errores lo terminaron dejando con las manos vacías en Monterrey, por lo que ahora deberá esperar el resto de los resultados para saber si seguirá con vida como uno de los mejores ocho terceros.

Los roles estuvieron definidos desde el inicio. Corea tuvo la pelota durante casi todo el encuentro, aunque Sudáfrica supo sacar provecho de las falencias ajenas para tratar de salir rápido de contra y lastimar por esa vía. La posesión de los asiáticos se fue transformando en intrascendente y le costó llegar con peligro al arco de enfrente. ¿La más clara? Un cabezazo de Min-Jae en la primera jugada del partido que Modiba sacó en la línea.

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Las fallas en el manejo del balón hizo que los Bafana Bafana crecieran y contaran con varias aproximaciones. ¿Qué les faltaba? Mejorar en la definición. Pero esa faceta logró mejorarla en el segundo tiempo, cuando Maseko sacó provecho de una de las tantas contra que tuvo: rompió con el cero, le dio la victoria a su equipo y desató la locura por avanzar por primera vez en un Mundial. Sudáfrica mía.

Estadísticas de Sudáfrica - Corea del Sur:

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