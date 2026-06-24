Así fue el viaje récord de Päivi: la halcón que voló 10.000 kilómetros desde Sudáfrica hasta Finlandia

Un seguimiento por GPS reveló que la hembra Päivi recorrió una media de 230 kilómetros diarios para completar su migración en apenas seis semanas.

En 2022, el seguimiento satelital del viaje de una hembra de halcón abejero europeo llamada Päivi transformó la comprensión científica sobre las migraciones de larga distancia. El ejemplar recorrió más de 10.000 kilómetros desde Sudáfrica hasta Finlandia en solo 42 días. Esta travesía evidencia una resistencia fisiológica y una precisión en la navegación excepcionales.

La travesía de Päivi no fue lineal ni sencilla. Durante las seis semanas de vuelo, la rapaz cruzó desiertos, selvas tropicales y cordilleras, manteniendo un promedio constante de 230 kilómetros por jornada. Este ritmo permitió unir los dos extremos del planeta en un tiempo récord para su especie.

Embed A female GPS-tracked European honey buzzard named "Päivi" flew from South Africa to Finland.



In 42 days she flew over 10,000 km.



That's 230 km per day. pic.twitter.com/BnrrobEd9G — Massimo (@Rainmaker1973) June 24, 2026

¿Cómo navegan y ahorran energía los halcones migradores? Para lograr este desplazamiento masivo sin agotar sus reservas, los halcones abejeros dependen de las térmicas, columnas de aire caliente ascendente que les permiten planear de forma eficiente. Esta técnica reduce drásticamente el gasto energético necesario para batir las alas durante miles de kilómetros.

La precisión del rumbo de Päivi sugiere el uso de múltiples sistemas biológicos de orientación. Los investigadores sostienen que estas aves utilizan señales geomagnéticas, navegación celeste basada en los astros y el reconocimiento de puntos de referencia visuales en el terreno para trazar sus rutas transcontinentales.

image Por qué el viaje de Päivi importa para la conservación ambiental El análisis de estos movimientos resulta fundamental para las políticas de protección ambiental. Los datos obtenidos a través del GPS de Päivi ayudan a identificar rutas críticas y amenazas globales como la pérdida de hábitat y el impacto del cambio climático en las especies migratorias de larga distancia que atraviesan diversos climas y ecosistemas.