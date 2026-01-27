Sorpresa: Pol Fernández fue anunciado en un equipo que tiene a un campeón del mundo entre sus jugadores

Luego de rescindir con Godoy Cruz, Pol Fernández fue anunciado de manera oficial en un equipo que dirá presente en la Copa Libertadores 2026.

Después de un año difícil a nivel colectivo e individual, Guillermo Pol Fernández encontró rápidamente un nuevo rumbo en su carrera. En el mediodía del lunes, Rosario Central oficializó la incorporación del experimentado mediocampista argentino, que llega en condición de libre tras rescindir su contrato con Godoy Cruz.

Con 34 años y una trayectoria amplia en el fútbol sudamericano, Fernández regresa a un club que ya conoce, vistió la camiseta de Central en 2013 durante un breve paso a préstamo, y ahora emprenderá su segunda etapa en Arroyito bajo las órdenes del entrenador Jorge Almirón.

image La particularidad del doble descenso de Pol Fernández en su carrera Su llegada sorprende después de un 2025 complicado, ya que el volante jugó primero en Fortaleza de Brasil y luego en Godoy Cruz, y en ambos casos sufrió el descenso de categoría al finalizar la temporada anterior. Aun así, Central decidió apostar por su jerarquía y experiencia para reforzar el plantel que competirá tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores 2026.

En su carrera, Fernández acumula títulos locales e internacionales defendiendo clubes como Boca Juniors, Racing, Atlético Rafaela, Cruz Azul y otros, lo que le da un plus de recorrido en distintos escenarios competitivos. Su incorporación representa un refuerzo con presencia y liderazgo para el nuevo proyecto de Almirón.

image La llegada de Pol Fernández le aporta a Rosario Central experiencia, manejo de pelota y recorrido en competencias de alto nivel, algo clave para un equipo que afrontará un calendario exigente con la Copa Libertadores y el torneo local. Su conocimiento del medio y su pasado en clubes grandes lo posicionan como una pieza capaz de ordenar el mediocampo.