El rechazo de los clubes y socios del fútbol argentino confirma que las SAD no logran consolidarse, dejando proyectos truncos y promesas incumplidas.

La imposibilidad de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino fue un revés para el presidente Javier Milei, impulsor del debate sobre la privatización de clubes. La llegada del empresario estadounidense Foster Gillett a Estudiantes LP parecía abrir la puerta al capital privado, pero la histórica estructura asociativa y la participación de los socios frenaron el proyecto.

Verón, el hombre que no supo En aquel contexto, Milei afirmó: "Estudiantes está camino a ser una SAD", y elogió la conducción de Juan Sebastián Verón al asegurar: "Verón la está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto, me saco el sombrero". Sin embargo, el desarrollo posterior de los acontecimientos estuvo lejos de ese horizonte. Verón no consiguió el respaldo necesario dentro de la Comisión Directiva ni entre los socios, lo que terminó forzando la marcha atrás del proyecto.

Gillett, por su parte, no cumplió con las promesas de inversión que habían generado expectativas. El único desembolso concreto fue un préstamo de U$S 15 millones destinado a que Cristian Medina ejecutara su cláusula de salida de Boca Juniors y se incorporara a Estudiantes. Ese dinero no representará un ingreso definitivo para el club cuando el futbolista deje la institución. El acuerdo original contemplaba un vínculo de 30 años por 150 millones de dólares (5 millones de dólares por año), además de una cláusula que habilitaba al empresario a vender su participación a terceros sin garantizar su permanencia hasta el final del contrato. Todo con demasiados grises entre los artículos del contrato.

Juan Sebastián Verón Juan Sebastián Verón intentó ser el principal impulsor de las SAD, desde su Estudiantes LP. @0221comar Fantasías animadas Con el correr de los meses, las dudas iniciales se transformaron en certezas. Gillett terminó imputado por lavado de dinero junto a Guillermo Tofoni, lejos de la imagen de inversor transformador que se había intentado construir. Sus antecedentes reforzaban las sospechas: su paso por el Liverpool de Inglaterra fue duramente cuestionado y la BBC calificó esa gestión como "un fracaso", al describir un club endeudado, sin títulos y con proyectos incumplidos. "El club nunca había estado tan endeudado. Menospreciaron al técnico Rafa Benítez llamando a otro entrenador y no pudieron cumplir ninguna de sus promesas: no llegaron títulos y todavía no ha empezado la construcción del nuevo estadio en Stanley Park", describió el medio por entonces.

La experiencia más reciente fue en Rampla Juniors de Uruguay, donde el empresario dejó un panorama desolador. Tras modificar el escudo del club y realizar solo dos aportes económicos -U$S 700 mil al inicio de la sociedad y U$S 90 mil tras una intimación de la AUF-, la institución terminó descendida, con deudas crecientes y la sociedad disuelta. Todo en medio del reclamo encendido de sus hinchas.