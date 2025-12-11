Sin una de las competencias emblemáticas del automovilismo nacional en el 2026 se queda CABA

Automovilismo . La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el Turismo Carretera no correrá en Buenos Aires durante toda la temporada 2026 y oficializó el regreso de Rafaela al calendario.

La ACTC cerró la puerta al autódromo Juan y Oscar Gálvez en medio del conflicto político con el Automóvil Club Argentino (ACA) y avanzó con la construcción de un calendario que repetirá el formato del año próximo.

Mazzacane remarcó que no se trata de las obras programadas para MotoGP 2027 ni de las gestiones para atraer a la Fórmula 1, sino de un desacuerdo político y dirigencial que se profundizó en los últimos meses.

Según publicó Automundo, la ruptura responde al aval del Gobierno de la Ciudad al TC2000 para montar un callejero en las inmediaciones del autódromo, jugada que reforzó la alianza entre esa categoría y el ACA, actor central de la disputa por la fiscalización del automovilismo nacional por lo que la ACTC tomó distancia y resolvió cortar todo vínculo con el trazado porteño.

¡Vuelve a Rafaela!

En paralelo, Mazzacane celebró el regreso de Rafaela, ausente en 2025, y destacó el valor histórico de su óvalo con tres chicanas, y sostuvo que comienza una etapa enfocada en mejorar autódromos y servicios para equipos y pilotos, con el objetivo de consolidar la presencia de plazas tradicionales en el calendario.

Mazzacane evitó escalar el conflicto personal con el presidente del ACA, César Carman, y afirmó que “mantiene una relación correcta” pese a la falta de avances en las reuniones previas, y explicó que dejaron de asistir cuando “la realidad marcó que no había una buena salida” pero sostuvo que está dispuesto a retomar el diálogo si el ACA lo solicita.

¿Cómo iniciará la temporada 2026 del TC?

El TC y el TC Pista abrirán el campeonato el 14 y 15 de febrero en El Calafate, luego el cronograma continuará el 8 de marzo en Viedma, el 29 de marzo en Neuquén y el 19 de abril en el Cabalén de Alta Gracia.

Se mantendrán las 15 fechas y la Copa de Oro volverá a comenzar en San Luis, en la undécima. También figuran en carpeta Toay, Termas de Río Hondo, Posadas, Concepción del Uruguay, San Nicolás y Paraná, aunque restan confirmaciones puntuales.