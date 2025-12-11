11 de diciembre de 2025 - 18:18

Sin una de las competencias emblemáticas del automovilismo nacional en el 2026 se queda CABA

Se trata del Turismo Carretera, importante evento del automovilismo en el país, que retornará a Rafaela: la temporada empieza en San Luis

Automovilismo. CABA se quedó sin fechas del&nbsp; Turismo Carretera en el 2026

Automovilismo. CABA se quedó sin fechas del  Turismo Carretera en el 2026

Foto:

Agencia NA
Automovilismo. Hugo Mazzacane principal jerarca del Turismo Carretera

Automovilismo. Hugo Mazzacane principal jerarca del Turismo Carretera

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Automovilismo. La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el Turismo Carretera no correrá en Buenos Aires durante toda la temporada 2026 y oficializó el regreso de Rafaela al calendario.

Leé además

Automovilismo en Mendoza.

El desafío de mejorar en el turismo de grandes eventos

Por Editorial
Nicolás Varrone, anunciado para la F2

Nicolás Varrone sigue trabajando en el automovilismo de alta competición

Por Gonzalo Tapia

La ACTC cerró la puerta al autódromo Juan y Oscar Gálvez en medio del conflicto político con el Automóvil Club Argentino (ACA) y avanzó con la construcción de un calendario que repetirá el formato del año próximo.

Mazzacane remarcó que no se trata de las obras programadas para MotoGP 2027 ni de las gestiones para atraer a la Fórmula 1, sino de un desacuerdo político y dirigencial que se profundizó en los últimos meses.

Según publicó Automundo, la ruptura responde al aval del Gobierno de la Ciudad al TC2000 para montar un callejero en las inmediaciones del autódromo, jugada que reforzó la alianza entre esa categoría y el ACA, actor central de la disputa por la fiscalización del automovilismo nacional por lo que la ACTC tomó distancia y resolvió cortar todo vínculo con el trazado porteño.

¡Vuelve a Rafaela!

En paralelo, Mazzacane celebró el regreso de Rafaela, ausente en 2025, y destacó el valor histórico de su óvalo con tres chicanas, y sostuvo que comienza una etapa enfocada en mejorar autódromos y servicios para equipos y pilotos, con el objetivo de consolidar la presencia de plazas tradicionales en el calendario.

Mazzacane evitó escalar el conflicto personal con el presidente del ACA, César Carman, y afirmó que “mantiene una relación correcta” pese a la falta de avances en las reuniones previas, y explicó que dejaron de asistir cuando “la realidad marcó que no había una buena salida” pero sostuvo que está dispuesto a retomar el diálogo si el ACA lo solicita.

¿Cómo iniciará la temporada 2026 del TC?

El TC y el TC Pista abrirán el campeonato el 14 y 15 de febrero en El Calafate, luego el cronograma continuará el 8 de marzo en Viedma, el 29 de marzo en Neuquén y el 19 de abril en el Cabalén de Alta Gracia.

Se mantendrán las 15 fechas y la Copa de Oro volverá a comenzar en San Luis, en la undécima. También figuran en carpeta Toay, Termas de Río Hondo, Posadas, Concepción del Uruguay, San Nicolás y Paraná, aunque restan confirmaciones puntuales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Automovilismo. Lautaro Campione será el piloto más joven en probarse en la Fórmula 4

Lautaro Campione vive para y por el automovilismo y se probará en la Fórmula 4 europea

Por Gonzalo Tapia
El Lobo hará su debut en Primera División en condición de visitante. 

Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

Por Sergio Faria
Hockey Césped. El Seleccionado mayor de caballeros de Argentina ganó a Pakistán

Hockey Césped: Triunfo de Los Leones en la Pro League

Por Gonzalo Tapia
Handball. En una de las semifinales de damas, Maipú derrotó al septeto de la UN Cuyo. En la otra llave buscarán su pase a la final las escuadras de Tupungato y Regatas.

En Handball, los septetos de la municipalidad de Maipú están en la final liguera

Por Gonzalo Tapia