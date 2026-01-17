17 de enero de 2026 - 09:13

Serie Río de la Plata: River Plate enfrenta a Peñarol buscando rodaje

El Millonario se mide con Peñarol, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Se trata del segundo amistoso del año.

River Plate juega con Peñarol

River Plate se enfrenta este sábado con Peñarol de Uruguay, en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, en busca de un nuevo triunfo en esta pretemporada. El encuentro está programado para las 22 horas, y se lleva a cabo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Este es el segundo amistoso del Millonario en la pretemporada, ya que el domingo pasado le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia gracias al gol de penal del lateral derecho Gonzalo Montiel a los 24 minutos del complemento. Si bien no encantó con su fútbol, fue superior y mereció el triunfo ante el cuadro cafetero.

River arrancó el 2026 a puro triunfo.

Peñarol, por su parte, viene de empatar sin goles ante Central Español, mientras que hace solo tres días perdió 2-1 con Independiente, en un encuentro que se jugó a puertas cerradas. El Manya está en la búsqueda de su mejor versión para poder dar pelea en todos los frentes que tendrá en esta temporada.

La principal novedad para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo es el debut del mediocampista Aníbal Moreno, quien llegó en el último mercado de pases proveniente del Palmeiras de Brasil para reforzar la gestación.

Cabe destacar que River tendrá un 2026 en el que buscará dejar atrás el desastroso final que tuvo la temporada pasada, donde no solo quedó eliminado muy temprano del Torneo Clausura, sino que también acumuló una seguidilla de partidos sin ganar que le impidió clasificar a la Copa Libertadores, competición que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015.

An&iacute;bal Moreno, refuerzo de River Plate

Este será el último partido antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que será el próximo sábado 24 de enero ante Barracas Central. Para Gallardo, es la gran oportunidad de encontrar a los intérpretes correctos para comenzar el año de forma oficial.

Minuto a minuto y estadísticas de River Plate - Peñarol:

