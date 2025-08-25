25 de agosto de 2025 - 13:20

San Lorenzo de luto: falleció un jugador de las divisiones inferiores a los 15 años

Se trata de Valentino Guzmán Zanni, quien luchaba contra una larga enfermedad. San Lorenzo decretó tres días de duelo y expresó su acompañamiento a la familia.

Dolor por la muerte de un juvenil de San Lorenzo

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo dolor al confirmarse la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, juvenil de 15 años de San Lorenzo, quien falleció tras enfrentar una larga enfermedad. La noticia fue comunicada oficialmente por la institución de Boedo a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

“La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad”, señaló el club en un comunicado que rápidamente generó mensajes de pesar y acompañamiento de hinchas, socios y referentes del fútbol argentino.

La despedida de San Lorenzo a Valentino Guzmán Zanni en redes

San Lorenzo decretó tres días de duelo en homenaje al juvenil, conocido como Valen entre sus compañeros y entrenadores. La institución también envió un mensaje de contención hacia los allegados: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.

image
El comunicado de San Lorenzo en sus redes sociales

La despedida del club culminó con palabras cargadas de emoción: “En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Recordemos que en octubre de 2023, cuando Rubén Darío Insúa era el entrenador del primer equipo, Valentino tuvo la oportunidad de visitar a los jugadores profesionales en la Ciudad Deportiva. Allí compartió un entrenamiento y se fotografió con el plantel, en un gesto que evidenció la unión de toda la institución en torno a su lucha.

image
La visita de Valentino junto al plantel profesional de San Lorenzo en 2023

El periodista Federico Giannetti, de Proyecto Boedo, recordó ese apoyo incondicional compartiendo un mensaje que Valentino había publicado en ese momento: “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.

La noticia impactó fuertemente en la comunidad azulgrana y en todo el fútbol argentino, que se sumó a las muestras de respeto y solidaridad.

