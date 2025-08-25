25 de agosto de 2025 - 10:56

San Juan vive dos semanas a puro patinaje artístico y una deportista rivadaviense representa a Mendoza

La fiesta del patinaje artístico tendrá como competidora a Selena Honorato, de los registros del club Bernardino Rivadavia

Patinaje Artístico. Selena Honorato una de las representantes mendocinas en la gran justa del patinaje nacional.

Patinaje Artístico. Selena Honorato una de las representantes mendocinas en la gran justa del patinaje nacional.

Foto:

Gentileza
María Soledad Rojo (Coach) y Seelena Itatí Honorato.

María Soledad Rojo (Coach) y Seelena Itatí Honorato.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La ciudad de San Juan es sede en estos momentos de un certamen de patinaje a nivel, se trata del Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que se está llevando a cabo en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. El certamen, que convoca a los máximos representantes de la disciplina a nivel nacional, reúne a 1.600 patinadores y 550 entrenadores. Una de esas competidoras es la mendocina Selena Itatí Honorato que competirá en la categoría Primera "B" Senior

Leé además

La queja de Casper Ruud por el fuerte aroma a marihuana en el US Open

"Huele a marihuana por todos lados": la insólita queja de un tenista en pleno US Open

Por Redacción Deportes
La camiseta del Cape Town FC de Sudáfrica inspirada en Boca

Sudáfrica se tiñe de azul y oro: un equipo lanzó una camiseta clon de Boca y causó furor en redes

Por Nicolás Salas

Durante estos días se llevaron a cabo las prácticas oficiales, mientras que la competencia formal comenzó el viernes. Las jornadas se extienden desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, ofreciendo un espectáculo ininterrumpido de talento y destreza sobre ruedas.

Selena Honorato representa al club Bernardino Rivadavia, "para este evento se viene preparando desde el año pasado y intervino en varios evaluativos a nivel provincial, el mes anterior fue a Rio Segundo en Córdoba y ahí clasifico para este nacional y ha tenido muchos entrenamientos específicos con muchos días y horas".

Desde los 4 años Selena se dedica a esta disciplina deportiva. "ha competido con excelentes resultados, en certámenes nacionales y regionales, en enero empezaron las evaluaciones, por esta entrenando desde el año pasado", dijo su entrenadora.

Sobre de cómo es la realidad hoy de la disciplina en Mendoza, la coach María Soledad Rojo contó: "El patinaje artístico en Mendoza ha crecido mucho tenemos representantes a nivel internacional y nacional".

La organización de esta competencia está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje, y con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Además, el torneo fue declarado de Interés Provincial, Turístico, Cultural y Deportivo por la Legislatura Provincial, lo que refuerza su importancia tanto en el ámbito deportivo como en el impacto turístico que generará en la región.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente de Avellaneda vs U de Chile

Independiente y su contundente respuesta: identificaron a 25 barrabravas tras la noche de horror en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar su primer triunfo en el Gambarte y el torneo.

Godoy Cruz recibe a Vélez con la necesidad de cortar la mala racha: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria
El entrenador celebró la victoria en la Bombonera y llenó de elogios a sus jugadores. 

Russo celebró el triunfo de Boca y elogió a Leandro Paredes por su liderazgo y jerarquía

Por Redacción Deportes
Incidentes en la FIBA AmeriCup 2025 de básquet. . Gentileza de FIBA Américas

Escándalo en la AmeriCup de básquet: Argentina cayó ante República Dominicana tras una batalla campal

Por Redacción Deportes