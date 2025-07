Rugby: Argentina XV con victoria ante Brasil en San Pablo

Pormenores

Argentina XV: (45) Matías Medrano, Juan Manuel Vivas, Francisco Moreno, Franco Carrera, Federico Albrisi, Nicolás D’Amorim, Aitor Bildosola, Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), Mateo Albanese, Bautista Farisé, Franco Rossetto, Tomás Medina, Leonardo Gea Salim, Lautaro Cipriani y Julián Quetglas.

Suplentes: Juan Ignacio Greising Revol, Nicolás Revol Pitt, Octavio Filippa, Juan Penoucos, Facundo Cardozo, Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio y Benjamín Belaga.

Entrenadores: Álvaro Galindo, Nicolás Vergallo y Diego Ghiglione.

Brasil: (17). Brendon Alves, Endy Willian Pinheiro, Leonel Moreno, Ben Donald, Gabriel Oliveira, Cleber Dias (capitán), Felipe Rosa, Rodolfo Martins, Felipe Gonçalves, Thiago Oviedo, Robert Tenorio, Antonio Zanatta, 13. Raphael Hollister, Lorenzo Massari y João Amaral.

Suplentes: Henrique Ferreira, Vicente Galvão, Tiago Santos, Matteo Dell’Acqua, Adrio Melo, Matheus Cláudio, André Arruda, Lucas Spago, Lucas Tranquez y Moisés Duque.

Entrenador: Emiliano Caffera

Primer tiempo: 3m, try de Nicolás D’Amorim convertido por Bautista Farisé (A); 8m, try de Bautista Farisé (A); 11m, try de Juan Manuel Vivas convertido por Bautista Farisé (A); 14m, try de Lautaro Cipriani (A); 18m, try de Felipe Gonçalves (B); 40m, try de Bautista Farisé convertido por él mismo (A).

Resultado parcial: Brasil 5 vs. Argentina XV 31

Segundo tiempo: 13m, try de Adrio Melo convertido por Thiago Oviedo (B); 22m, try de Juan Ignacio Greising Revol convertido por Juan Bautista Baronio (A); 28m, try de Aitor Bildosola convertido por Juan Bautista Baronio (A); 35m, try de Adrio Melo (B).

Resultado final: Brasil 17 vs. Argentina XV 45

Árbitro: Robin Kaluzniak (Canadá)

Cancha: Estadio du Cambusano (San Pablo, Brasil)