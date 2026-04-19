River y Boca empatan sin goles en el Superclásico en un Monumental colmado

River y Boca ya juegan por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en una nueva edición del Superclásico en un Estadio Más Monumental, colmadísimo. El partido cuenta con el arbitraje de Darío Herrera.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

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QUE LLEGUE EL DOMINGOOOO pic.twitter.com/Gk69yvWgW3 — La Página Millonaria (@RiverLPM) April 19, 2026

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Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos mostrando un sólido rendimiento. Gracias a estos buenos resultados, pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador que lo ponen en los puestos de vanguardia.

En lo deportivo, el DT se lamenta por la baja a largo plazo del arquero Agustín Marchesín. Una durísima lesión ligamentaria lo alejará durante 6 meses de los terrenos, por lo que Leandro Brey será el titular en el Monumental.

Las formaciones de River - Boca:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Minuto a minuto y estadísticas de River - Boca: