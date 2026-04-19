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River y Boca empatan sin goles en el Superclásico en un Monumental colmado

Millonarios y Xeneizes se enfrentan en el Superclásico de la Liga Profesional en el Estadio Más Monumental.

River y Boca juegan en el Más Monumental
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

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Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos mostrando un sólido rendimiento. Gracias a estos buenos resultados, pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador que lo ponen en los puestos de vanguardia.

En lo deportivo, el DT se lamenta por la baja a largo plazo del arquero Agustín Marchesín. Una durísima lesión ligamentaria lo alejará durante 6 meses de los terrenos, por lo que Leandro Brey será el titular en el Monumental.

Las formaciones de River - Boca:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Minuto a minuto y estadísticas de River - Boca:

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