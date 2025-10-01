River Plate y Racing Club chocan en una final adelantada por Copa Argentina: hora, TV, formaciones

Este jueves en Rosario, River Plate y Racing Club se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina.

River Plate y Racing Club se enfrentarán este jueves por Copa Argentina desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito, en un partido que promete alta tensión: para el Millonario representa la chance de levantarse de un momento delicado, mientras que la Academia busca sostener su envión copero y alimentar la ilusión de seguir en carrera.

Para el Millonario, la importancia del duelo creció en los últimos días. Lo que en principio aparecía como un compromiso más dentro de un calendario exigente, hoy es visto como una de las pocas oportunidades para recuperar confianza tras los flojos rendimientos frente a Palmeiras y Deportivo Riestra. Consciente del contexto, Marcelo Gallardo apuesta a la experiencia y mantendrá la base del equipo titular, aunque con retoques puntuales.

River River Plate viene de perder ante Riestra en el Monumental GENTILEZA. En defensa regresará Gonzalo Montiel en lugar de Fabricio Bustos, mientras que Lautaro Rivero se perfila para acompañar a Lucas Martínez Quarta en la zaga. En la mitad de la cancha, la principal incógnita pasa por saber si Ignacio Fernández o Kevin Castaño se suman al triángulo que completarán Portillo y Galoppo. Más adelante, Juan Fernando Quintero será el encargado de conducir, mientras que arriba Maximiliano Salas aguarda por un socio: Facundo Colidio y Santiago Lencina pelean por ese lugar.

En la vereda de enfrente, Racing llega con la confianza en alza y un calendario cargado, pero Gustavo Costas no piensa en dosificar esfuerzos. El entrenador pondrá lo mejor que tiene, incluso aguardando hasta último momento la evolución de Santiago Solari, figura clave que arrastra molestias físicas. Si no llega, seguirá en el once Duván Vergara. La otra novedad está en la defensa: Marcos Rojo reemplazará a Nazareno Colombo para ganar rodaje de cara a la Libertadores.

Racing - Independiente de Avellaneda, por Liga Profesional Racing llega tras igualar sin goles ante Independiente Con ambos técnicos jugándose sus cartas fuertes, el Gigante de Arroyito será escenario de un choque de pesos pesados. River necesita la victoria para sacudirse la crisis; Racing, para sostener un presente que ilusiona.