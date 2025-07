River Plate acelera en el mercado de pases y está cerca de sumar nuevas caras

River Plate no descansa, y tras el flojísimo rendimiento mostrado durante el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo intenta armar un equipo competitivo para los desafíos de la segunda parte del año, entre ellos la Copa Libertadores de América. Por eso, las negociaciones siguen abiertas.

Emotiva despedida de Franco Mastantuono de River Plate: "Me voy lleno de agradecimiento"

En ese aspecto, el Muñeco le solicitó a los directivos la salida de algunos futbolistas que no dieron la talla, y que sean reemplazados por jugadores que pueden darle un poco más de nivel a un elenco que parece haberse quedado corto, y que está lejos de su mejor versión. En las próximas horas, podrían cerrarse varios tratos.

Mientras River ofertó por el 80% del pase más la cesión de uno o dos jugadores, la T aseguró tener ganas de sumar a sus filas a Santiago Simón o Sebastián Boselli. Si no ocurre nada raro, en las próximas horas el trato se cerrará.

Si bien el elenco Millonario ya recibió el ok de la figura del cuadro Chileno , y las negociaciones con el Cacique parecían estar cerradas de palabra, este fin de semana todo se complicó.

Teniendo en cuenta la necesidad de River de contar con el refuerzo, y de Colo Colo por percibir más dinero por su pase, las charlas se estancaron y el traspaso se enfrió. De todas formas, todavía no está caído y se espera que pueda destrabarse durante la semana. Entre otras opciones, podría darse una oferta superadora, o bien el pago de la claúsula de rescisión.

Juan Fernando Quintero quiere regresar:

Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero, ídolo de River Plate

El volante oriundo de Colombia es una de las debilidades de Marcelo Gallardo, que quiere sumarlo a toda costa a pesar del pacto que el propio futbolista acordó con Racing Club. En ese sentido, cuando se fue de la Academia prometió no regresar a River.

Sin embargo, en las últimas horas todo cambió por una declaración: "Sí, fue un pacto, en ese momento. En diciembre, hablé con el presidente Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir River, que tampoco me iban a negociar. Pero ya venció, pasaron seis meses", aseguró Juanfer.

De esta manera, Quintero dejó abierta la puerta para regresar una vez más al Millonario, lo que genera expectativa e ilusión en los hinchas, y también en el entrenador, que si bien no lo tiene como prioridad, entiende que puede darle otro vuelo futbolístico al equipo.

Para que este pase se concrete, desde Núñez primero tendrán que hacer lugar en relación al cupo de extranjeros. La salida de Adam Bareiro dejó una vacante, pero sería aprovechada para la incorporación de Lucas Cepeda.