Juanfer Quintero habló sobre regresar a River Plate: "Con el pasar de los días veremos"

El volante Juan Fernando Quintero volvió a desmentir su regreso a River Plate , debido a un acuerdo de palabra que hizo con Racing Club para no firmar con el Millonario en el plazo corto. " Ya veremos qué pasa en el futuro", expresó.

En el marco de su regreso al país para disputar un encuentro de Copa Sudamericana ante Huracán con su actual equipo, América de Cali, el volante desmintió estar cerca de vestirse nuevamente como jugador del elenco de Núñez. “Se lo expresé a Diego Milito, porque obviamente él sentía que si me iba a River, no le iba a caer muy bien. Yo simplemente le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento", aseguró ante los micrófonos.