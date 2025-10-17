River con la misión de recuperar su identidad, visita a Talleres de Córdoba: hora, formaciones y TV en vivo

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres de Córdoba. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual.
A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia Ariel Penel.
En estos momentos, a pocas semanas de haber quedado afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras en cuartos de final, River viene de caer 1-0 ante Sarmiento como local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura. Estos malos resultados lo relegaron al quinto lugar de la Zona B y, más importante aún, al tercer puesto de la tabla anual.
De mantenerse así, el Millonario solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca fue eliminado en febrero. Tras una semana de gran descontento popular, Gallardo busca desesperadamente alejar la negatividad con una victoria necesaria en Córdoba.
El chileno Paulo Díaz, clave en el esquema de Gallardo.
Gentileza.
La formación de Talleres vs. River por el Torneo Clausura
Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
La formación de River vs. Talleres por el Torneo Clausura
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos de Talleres vs. River por el Torneo Clausura
- Hora: 20.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Ariel Penel.
- Estadio: Mario Alberto Kempes
