River con la misión de recuperar su identidad, visita a Talleres de Córdoba: hora, formaciones y TV en vivo

Est sábado, River visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en búsqueda de volver al triunfo tras una histórica mala racha negativa.

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres de Córdoba. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual.

A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia Ariel Penel.

En estos momentos, a pocas semanas de haber quedado afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras en cuartos de final, River viene de caer 1-0 ante Sarmiento como local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura. Estos malos resultados lo relegaron al quinto lugar de la Zona B y, más importante aún, al tercer puesto de la tabla anual.

De mantenerse así, el Millonario solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca fue eliminado en febrero. Tras una semana de gran descontento popular, Gallardo busca desesperadamente alejar la negatividad con una victoria necesaria en Córdoba.

G3U0JUOWEAA2A0A El chileno Paulo Díaz, clave en el esquema de Gallardo. Gentileza. La formación de Talleres vs. River por el Torneo Clausura Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.