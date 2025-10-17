17 de octubre de 2025 - 12:22

River con la misión de recuperar su identidad, visita a Talleres de Córdoba: hora, formaciones y TV en vivo

Est sábado, River visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en búsqueda de volver al triunfo tras una histórica mala racha negativa.

River Plate, obligado a cantar victoria ante Talleres de Córdoba. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres de Córdoba. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual.

A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia Ariel Penel.

El chileno Paulo Díaz, clave en el esquema de Gallardo.

La formación de Talleres vs. River por el Torneo Clausura

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

La formación de River vs. Talleres por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Talleres vs. River por el Torneo Clausura

  • Hora: 20.30.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Ariel Penel.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes

Talleres vs. River por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

