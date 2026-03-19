19 de marzo de 2026 - 12:56

Recuperarán 117 hectáreas del ex Autódromo San Martín con concesiones de hasta 30 años

El proyecto de ley propone otorgar parcelas a instituciones deportivas por plazos de hasta 30 años, descartando el retorno del automovilismo por razones ambientales.

Concesiones de hasta 30 años: cómo es el proyecto para recuperar las 117 hectáreas del ex Autódromo.

Concesiones de hasta 30 años: cómo es el proyecto para recuperar las 117 hectáreas del ex Autódromo.

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para transformar el predio del ex Autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo. La iniciativa busca recuperar 117 hectáreas hoy abandonadas detrás del barrio La Favorita, otorgando concesiones a instituciones privadas para desarrollar infraestructura social.

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El Autódromo General San Martín, un emblema del deporte local entre las décadas de 1970 y 1990, ha permanecido en ruinas durante años. La última competencia nacional de relevancia ocurrió en 1997 con el TC 2000 y, desde entonces, el sitio ha sufrido un deterioro profundo que el Estado busca revertir ahora mediante una intervención planificada.

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Un cambio de rumbo que evita el automovilismo

El núcleo del proyecto es otorgar el predio a instituciones deportivas de cualquier grado a través de concesiones. Estas tendrán un plazo mínimo de 10 años y un máximo de 30, siempre sujetas al cumplimiento de planes de inversión y obras aprobadas por la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.

El Ejecutivo aclaró que reconstruir las pistas e instalaciones del autódromo no forma parte del objetivo. Esta decisión se basa en informes técnicos que califican el retorno de las carreras de autos como "antieconómico" y contrario a las normas de salud y ambientales vigentes. El crecimiento urbano alrededor del predio, con la expansión de barrios en el oeste de la Ciudad, hace inviable hoy la alta competencia en ese entorno.

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El estado actual de las 117 hectáreas presenta riesgos de conflictos sociales y ambientales. Actualmente, el lugar es un campo de vestigios con boxes y pistas en abandono avanzado. Para evitar nuevas usurpaciones, el Gobierno propone una subdivisión en parcelas donde los clubes puedan establecer actividades deportivas, comunitarias y recreativas acordes a las necesidades de los vecinos.

Exigencias para los nuevos concesionarios

Las instituciones que participen deberán cumplir con obligaciones estrictas. Entre ellas figuran el mantenimiento del personal, el pago de tasas y la provisión de todos los instrumentos necesarios para el deporte que se practique. Un punto clave de la ley es que, al finalizar la concesión o si esta se revoca por incumplimiento, todas las mejoras e instalaciones quedarán en beneficio de la Provincia.

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La reconversión forma parte de una política para revitalizar zonas con alto potencial de desarrollo urbano mediante el trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones intermedias. El proyecto espera ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados para iniciar la transformación de un espacio que fue sinónimo de ruido y velocidad en un centro para la integración y los hábitos saludables.

Qué opina Ulpiano Suárez de la medida

Una vez que se dieron a conocer de manera oficial las intenciones del Gobierno de Mendoza, el Intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, celebró la medida en sus redes sociales: "desde hace años tenemos la convicción de que este espacio puede y debe ser disfrutado y aprovechado, y que sin dudas mejorará la calidad de vida de miles de vecinos y mendocinos", comenzó el funcionario.

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"De mi parte, expresar todo mi apoyo para la concreción de esta gran obra, y mi agradecimiento al Gobierno de Mendoza, que una vez más apuesta y se involucra a favor del deporte, la salud y el bienestar de las personas", sentenció Suárez.

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